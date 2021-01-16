الذهب يهبط 1% مع تسارع صعود الدولار

المصدر: رويترز

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الجمعة ويتجه المعدن لتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، إذ واصل الدولار الصعود، ملقيا بظلاله على الإقبال على الذهب باعتباره أداة للتحوط ضد التضخم، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن حزمة تحفيز جديدة بقيمة 1.9 مليار دولار.

وبحلول الساعة 1849 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا واحدا بالمئة إلى 1827.9 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن كان قد انخفض في وقت سابق من اليوم بما يصل إلى 1.3 بالمئة، في حين جرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب على انخفاض 1.2 بالمئة عند 1829.9 دولار.

مؤشر الدولار في طريقه لأكبر مكسب أسبوعي منذ أكتوبر تشرين الأول 2020، مما يجعل المعدن النفيس أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتماسكت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها في عشرة أشهر التي لامستها في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب عن حزمة تحفيز مقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار أمس الخميس. ويتولى بايدن الحكم يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 3.1 بالمئة إلى 24.74 دولار للأوقية، وذلك بعد أن نزلت في وقت سابق من الجلسة بما يصل إلى 3.8 بالمئة.

وتراجع البلاتين 3.6 بالمئة إلى 1078.21 دولار بعد أن هبط في وقت سابق من اليوم 4.4 بالمئة، في حين انخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2391.77 دولار.

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