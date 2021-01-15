ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم

المصدر: رويترز

صعد الذهب اليوم الجمعة إذ تعزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط من التضخم بفضل حزمة أمريكية كبيرة للتخفيف من تداعيات كوفيد-19، بينما تلقت الأسعار الدعم أيضا بفضل موقف يميل إلى تيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1848.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.48 بتوقيت غرينتش، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1851 دولارا.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "التحفيز سيكون إيجابيا لأسواق الأصول وفي ظل استبعاد رئيس مجلس الاحتياطي أي احتمالات لزيادة أسعار الفائدة أو خفض مشتريات السندات قريبا، فإن الذهب يلقى الدعم".

لكنه قال إن تحرك أسعار الذهب يشهد حالة من الثبات ولا يظهر أي مؤشرات على محاولة الاختراق صوب الصعود.

وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن حزمة تحفيز مقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار أمس الخميس لتنشيط الاقتصاد وتسريع عمليات التحصين بلقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الخميس إنه لا يرى مبررا للعدول عن سياسة التيسير النقدي البالغ للبنك المركزي في ظل أن الاقتصاد الأمريكي ما زال بعيدا عن أهدافه للتضخم والتوظيف.

ويضيف تيسير السياسة النقدية ضغوطا على عوائد السندات الحكومية ويفيد الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بعد أن لامست أعلى مستوى في عشرة أشهر في وقت سابق من الأسبوع بينما ارتفعت الأسهم الآسيوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 بالمئة إلى 25.41 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1098.42 دولار لكنه مرتفع ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع، بينما انخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2383.11 دولار.

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