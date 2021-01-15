حكم نهائي.. 20 سنة سجناً لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة

المصدر: البيان الإلكتروني

تم إصدار الحكم النهائي بالسجن لمدة 20 عاما على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك كون-هيه بتهم سوء استخدام السلطة واستلام أموال من الاستخبارات وغيرها.

وجاء هذا بعد 3 سنوات و9 أشهر من تعرضها للتهم في أبريل العام 2017م، وبعد مرور 4 سنوات و3 أشهر من اندلاع قضية الفساد المتعلقة بصديقتها تشوي سون -سيل في أكتوبر العام 2016م.

وأقر القسم الثالث من المحكمة الكبرى أمس تثبيت الحكم السابق الصادر في إعادة المحاكمة القاضي بالسجن 20 عاما وفرض الغرامة المالية قدرها 18 بليون وون بتهمة الرشوة وبمصادرة 3.5 بليون وون أيضا، وفق "يونهاب".

وبهذا الحكم، يتوجب على الرئيسة السابقة بارك البقاء وراء القضبان لمدة 22 عاما منها عامان حكم عليها بتهمة التدخل في الترشيح في حزب سينوري الحاكم سابقا.

وفي محاكمة استئناف الحكم في يوليو من العام الماضي، حكم على الرئيسة السابقة بارك السجن لمدة 15 عاما وفرض 18 بليون وون من الغرامة المالية بتهمة استلام الرشوة بالإضافة الى 5 سنوات بتهمة التسبب في الخسارة في أصول الدولة.

ويعتبر الحكم الأخير تراجعا من الحكم الصادر في محكمة الاستئناف بالسجن 30 عاما و20 بليون وون من الغرامة المالية، حيث برأت المحكمة الكبرى بارك من بعض التهم المتعلقة بالتسبب في عرقلة ممارسة الآخرين لحقوقهم بإساءة استخدام السلطة.

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