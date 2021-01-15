بايدن سيكشف عن خطة لضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد المتضرر من الجائحة

المصدر: رويترز

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيكشف اليوم الخميس عن مقترح بطرح حزمة تحفيز قيمتها نحو 1.9 تريليون دولار لإنعاش الاقتصاد المتضر من جائحة كورونا.

وتعهد بايدن خلال الحملة الانتخابية بالتعامل مع الجائحة بدرجة أكثر جدية من الرئيس دونالد ترامب.

وستعمل الإدارة الأمريكية الجديدة مع الكونغرس على إقرار الحزمة على وجه السرعة بعد تنصيب بايدن في 20 يناير.

وذكر مصدر مطلع أن الحزمة تشمل مساعدات تحفيزية للأفراد بقيمة 1400 دولار.

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