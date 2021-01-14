ارتفاع أسعار الذهب في تعاملات متقلبة اليوم

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة اليوم الخميس إذ عززت بيانات تُظهر ضعف سوق العمل الرهانات على مزيد من التحفيز الحكومي مما دعم جاذبية المعدن كأداة تحوط في مواجهة التضخم وضغوط قوة الدولار.

وبحلول الساعة 15.56 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1847.36 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1846.70 دولار.

وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا "هذه القفزة الكبيرة تذكير للجميع بأن وضع سوق العمل مازال مريعا، وستسوغ مزيدا من التحفيز،" مضيفا أن المخاوف بشأن جائحة فيروس كورونا مازالت داعمة للذهب.

ومن المقرر أن يكشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم عن مقترح لحزمة تحفيز قد تتجاوز 1.5 تريليون دولار.

وواصل الدولار في هذه الأثناء تحقيق مكاسب أمام العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.7 بالمئة إلى 25.57 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.5 بالمئة إلى 1109.98 دولار بينما زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2391.08 دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز