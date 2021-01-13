جنرال موتورز تؤسس شركة جديدة للسيارات الكهربائية

المصدر: د ب أ

أعلنت مجموعة جنرال موتورز؛ أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، إنشاء شركة جديدة للعمل في مجال السيارات الكهربائية باسم برايت دروب، لتقدم مجموعة من المنتجات الكهربائية والبرمجيات والخدمات، بما يتيح لشركات التوصيل وخدمات النقل العمل بكفاءة أعلى.

وستبدأ شركة برايت دروب العمل بمنتجين رئيسيين هما سيارة فان كهربائية باسم إي.في 600، والتي يصل مداها إلى 250 ميلا ومنصة نقالة كهربائية باسم إي.بي1.

وستكون النقالة الكهربائية إي.بي1 متاحة أوائل العام الحالي، في حين ستكون المركبة الكهربائية التجارية الجديدة إي.في 600 على الطرق أواخر العام الحالي.

وقالت ماري بارا رئيس مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لمجموعة جنرال موتورز إن "برايت دروب تقدم طريقة أذكى لنقل السلع والخدمات... نحن نبني على خبرتنا المهمة في مجال وسائل النقل الكهربائية وتطبيقات الحركة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة أساطيل النقل".

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