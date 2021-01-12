جولة تمويلية ثالثة ترفع قيمة Checkout.com إلى 15 مليار دولار

المصدر: نيويورك – البيان

أعلنت Checkout.com، مزوّد حلول الدفع الرقمية، اليوم عن انتهاء جولتها التمويلية الثالثة بجمع 450 مليون دولار، ما يرفع قيمتها النهائية إلى 15 مليار دولار لتصبح رابع أعلى شركات التكنولوجيا المالية قيمةً في العالم، والأعلى قيمةً كذلك بين الشركات الممولة برأس المال المغامر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مع مواصلة توسعها على مستوى العالم.

قادت جولة التمويل الثالثة «تايجر جلوبال مانجمنت»، شركة استثمارات التكنولوجيا التي تتخذ من نيويورك مقراً لها والشريكة لعدد من أبرز شركات النمو في السوق مثل «فيسبوك»، و«لينكد إن»، و«سبوتيفاي»، و«بايت دانس» وJD.co. وشارك في جولة التمويل الثالثة أيضاً شركة «جرينوكس كابيتال» إلى جانب عدد من المستثمرين الحاليين مثل «إنسايت بارتنرز»، و«دي إس تي جلوبال»، وصندوق «كوتو» الاستثماري، و«بلوسوم كابيتال»، وصندوق «إنديفور كاتاليست»، وصندوق الثروة السيادية السنغافوري «جي آي سي».

تمكين التجار

وقال غيوم بوساز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Checkout.com: «تؤثر عمليات الدفع على جميع جوانب الأعمال بدءاً من رحلة العميل وانتهاءً بقدرة الشركات على دخول أسواق جديدة أو إطلاق منتجات جديدة. وتعكس الجولة التمويلية الأخيرة مكانتنا الرائدة في السوق وطموحاتنا الكبيرة بينما نسارع الخطى لتمكين التجار من تطوير منتجات أفضل، وزيادة عائداتهم، وتبني نماذج أعمال مبتكرة عبر إيجاد تصور جديد للخدمات المالية. ويمتلك مستثمرونا الجدد خبرة واسعة في مجال المدفوعات والتكنولوجيا وحفز نمو الشركات – وهي خبرة جوهرية للمرحلة التالية من نمونا فيما نواصل تحقيق رؤيتنا لمستقبل المدفوعات الرقمية».

مستقبل المدفوعات

ويشير بحث أجرته شركة «ماكينزي آند كومباني» إلى حجم الفرص الاستثمارية لقطاع المدفوعات، حيث اقترب إجمالي عائداته العالمية من 2 تريليون دولار عام 2019 كما كشف تقرير أعدته Checkout.com مؤخراً بالشراكة مع «أكسفورد إيكونوميكس» عن حجم التحدي الذي يواجهه العديد من التجار، حيث وصلت الخسائر الناجمة عن رفض عمليات الدفع لأسباب زائفة عام 2019 وحده إلى 20.3 مليار دولار، كما خسر كبار التجار أكثر من 12.7 مليار دولار ذهبت إلى منافسيهم. علاوةً على ذلك، أفضى تراجع عدد العملاء الذين تخلوا تماماً عن مفهوم الشراء عبر الإنترنت إلى خسارة التجار لفرص بيع تتجاوز قيمتها 7.6 مليارات دولار. وتعالج Checkout.com هذه المشاكل من خلال منح الشركات التجارية أدوات استباقية لتحقيق الأداء الأفضل ضمن مجالات عملها، وتمكينهم كذلك من التحكم بشكل أكبر عبر توفير ميزات البيانات المتقدمة، وأدوات مكافحة الاحتيال، وإعداد التقارير الشاملة.

وتأتي جولة التمويل الثالثة فيما يتطلع الاقتصاد العالمي إلى التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد-19». ومع أن العديد من الشركات اعتمدت طويلاً على أنظمة دفع موحدة تناسب الجميع، إلا أن الحاجة إلى حفز الأداء وشفافية المدفوعات واستخلاص المعلومات القيّمة من البيانات أصبحت أكثر إلحاحاً لامتلاك ميزة تنافسية فارقة.

منصة مبتكرة

وقال سكوت شلايفر، الشريك في «تايجر جلوبال مانجمنت»: «نحن متحمسون لشراكتنا مع غيوم بوساز وCheckout.com لدعم مساعيهم في بناء منصة عالمية مبتكرة للمدفوعات والخدمات المالية تحظى بثقة شركات الإنترنت الرائدة. وفيما لا يزال التحول إلى التجارة الرقمية في مراحله الأولى، ساهم تركيز Checkout.com على إنشاء منصة تكنولوجية هي الأفضل ضمن فئتها في تبوئها مكانة رائدة في هذا القطاع لسنوات قادمة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز