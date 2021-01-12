ارتفاع ملموس في أسعار الذهب

المصدر: د ب أ

أنهت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تعاملات أمس الاثنين في السوق الأمريكية على ارتفاع ملموس بعد تراجع حاد في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجلت أكبر تراجع يومي خلال شهرين يوم الجمعة الماضي.

جاء تراجع العائد على سندات الخزانة وانخفاض أسعار الأسهم بسبب المخاوف من تداعيات ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليدعم سعر المعدن الأصفر.

في المقابل، فإن تحسن الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى حد من ارتفاع الذهب. وارتفع مؤشر قيمة الدولار خلال اليوم إلى 73ر90 نقطة قبل أن يفقد جزءا من مكاسبه لينهي التعاملات بارتفاع نسبته 4ر0% إلى 45ر90 نقطة.

وارتفع سعر الذهب أمس بمقدار 40ر15 دولار؛ أي بنسبة 8ر0% إلى 80ر1850 دولار للأوقية تسليم فبراير المقبل.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 647ر0 دولار إلى 284ر25 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 1090ر0 دولار إلى 5645ر3 دولار للرطل تسليم مارس المقبل.

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