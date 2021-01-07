تراجع أسعار الذهب بفعل صعود الدولار والعوائد الأمريكية

المصدر: رويترز

تراجع الذهب اليوم الخميس بفعل صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن احتمالات تعزيز التحفيز المالي في ظل إدارة ديمقراطية بواشنطن حدت من الخسائر.

وبحلول الساعة 15.39 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1912.86 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة لتسجل 1913.90 دولار.

انخفضت الأسعار بما يصل إلى 2.5 بالمئة بعد بلوغها أعلى مستوياتها منذ التاسع من نوفمبر أمس الأربعاء، حيث قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أكثر من واحد بالمئة للمرة الأولى منذ مارس.

وقال بوب هابركورن، كبير مخططي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، إن ارتفاع عوائد الخزانة يسحب "بعض الأموال الباحثة عن الملاذ الآمن من سوق الذهب".

لكنه أضاف أن صعود الدولار الذي يثقل كاهل الذهب من المرجح أن يكون "قصير الأجل".

انتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوياته في عدة سنوات، مما يقلل جاذبية الذهب لحملة العملات الأخرى.

ونزلت الفضة 0.8 بالمئة إلى 27.08 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.1 بالمئة ليسجل 1113.50 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2418.68 دولار للأوقية.

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