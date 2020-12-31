واشنطن تفرض رسوما جمركية جديدة على منتجات فرنسية وألمانية

المصدر: أ ف ب

أعلنت واشنطن أمس الأربعاء فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات فرنسية وألمانية على خلفية النزاع المستمر منذ فترة طويلة حول الدعم الذي يتم تقديمه لعملاقي صناعة الطائرات الأوروبي "أيرباص" والأمريكي "بوينغ".

وقال الممثل التجاري الأمريكي في بيان إن الرسوم الجديدة ستشمل "أجزاء تصنيع الطائرات الفرنسية والألمانية"، بالإضافة إلى أنواع من النبيذ والمشروبات الكحولية من البلدين الأوروبيين، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي ردا على فرض الاتحاد الأوروبي رسوما على منتجات أمريكية بشكل غير منصف.

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