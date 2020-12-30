ارتفاع أسعار الذهب والدولار يهوي لأدنى مستوى في أكثر من عامين

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين بفعل احتمالات زيادة المساعدات المالية في حزمة التحفيز الأمريكية، لكن توزيع لقاحات للوقاية من كوفيد-19 حول العالم وزيادة الإقبال على المخاطرة قيدا مكاسب المعدن النفيس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.56 بالمئة إلى 1888.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1825 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.57 بالمئة إلى 1893.60 دولار.

ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له منذ أبريل 2018 بعد قرار ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ إرجاء اقتراع على زيادة مدفوعات مساعدات مالية للتخفيف من تداعيات كوفيد-19 إلى ألفي دولار.

يُعتبر الذهب أداة للتحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيم العملات اللذين سينجمان على الأرجح عن إجراءات التحفيز الكبيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.92 بالمئة إلى 26.42 دولار للأوقية، وربح البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1064.00 دولارا للأوقية بينما قفز البلاديوم 2.09 بالمئة إلى 2376.10 دولار للأوقية.

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