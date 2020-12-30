أسعار النفط تواصل الارتفاع

المصدر: د ب أ

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء مع صدور تقرير عن تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، مما يعزز التفاؤل بتحسن الطلب على النفط في الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.

كان سعر التعاقدات الآجلة للنفط قد ارتفع في تعاملات بورصة نيويورك أمس بنسبة 8ر0% ليقترب من 48 دولارا للبرميل.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه معهد البترول الأمريكي أمس تراجع مخزون الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 79ر4 ملايين برميل وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ أكتوبر المقبل، إذا ما أكدته البيانات الرسمية المنتظر صدروها عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت بلومبرج إلى أن أسعار النفط استفادت أيضا من استمرار تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي في تعاملات بورصة نيويورك للسلع في الساعة 05ر2 ظهرا توقيت سنغافورة بنسبة 3ر0% إلى 13ر48 دولارا للبرميل تسليم فبراير المقبل. كما ارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في أوروبا بنسبة 4ر0% إلى 28ر51 دولارا للبرميل تسليم فبراير المقبل في أخر أيام تداول عقود ذلك الشهر، في حين ارتفع سعر الخام في عقود تسليم مارس المقبل الأكثر نشاطا بنسبة 1ر0% إلى 30ر51 دولارا للبرميل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز