سوق دبي يحلّق لأعلى مستوى منذ مطلع أغسطس 2025

واصل مؤشر سوق دبي المالي تألقه محلقاً عند أعلى مستوى منذ جلسة 5 أغسطس 2025، ليواصل ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.06% أو ما يعادل 3.94 نقاط، مسجلاً 6161.84 نقطة، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والاتصالات.

وقاد سهم «الإمارات دبي الوطني» ارتفاعات سوق دبي مرتفعاً 0.52% عند 29.1 درهما، في حين استحوذ سهم «الخليج للملاحة» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ238.9 مليون درهم.

وصعدت أسهم الوطنية الدولية القابضة 2.4%، وتعليم القابضة 2.37%، وأمانات القابضة 1.63%، والوطنية للتأمينات العامة 1.55%، فيما انخفضت أسهم طلبات 3.05%، ومصرف السلام السودان 2.12%، والإثمار القابضة 1.9%، وسبينيس 1.3%.

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.21% عند 10057.81 نقطة.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي لبناء السفن 7.4%، والخليج اﻻستثمارية 5.5%، وألفا ظبي القابضة 5.4%، وبنك أم القيوين الوطني 3.1%، في المقابل، تراجعت أسهم بنك الفجيرة الوطني 10%، وحياة للتأمين 4.76%، وأيبيكس للاستثمار 2.63%، وجلفار 2.38%.