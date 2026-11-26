أبوظبي - البيان

تستعرض الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي، ضمن جناح حكومة أبوظبي في الدورة السادسة والأربعين من معرض «جيتكس جلوبال 2026»، خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2026 في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، مجموعة من حلولها الرقمية الذكية، وأحدث مشاريعها المبتكرة، التي تعكس جهودها المتواصلة في تطوير منظومة العمل الجمركي، وترسيخ ريادتها العالمية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، وتقديم خدمات مميزة، تنسجم مع التوجهات الحكومية، وتدعم مكانة أبوظبي مركزاً اقتصادياً عالمياً جاذباً للاستثمارات وممارسة الأعمال.

وتطلق جمارك أبوظبي، خلال مشاركتها، أحدث أنظمتها الرقمية، وتستعرض أبرز مشاريعها التطويرية، بما فيها «منظومة قياس زمن الإفراج»، التي تمثل نقلة نوعية في تطوير آليات قياس وتحليل أداء الإجراءات الجمركية والحدودية، من خلال توفير رؤية شاملة ودقيقة للزمن المستغرق في حركة البضائع عبر مختلف المنافذ الجمركية في الإمارة، بما يتيح تحديد التحديات التشغيلية، ومصادر التأخير وفرص التحسين، ويسهم في تعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة إجراءات الإجراء الجمركي.