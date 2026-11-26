

تستعرض مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، بالتعاون مع شركة «سيبورا» (Sepura) الرائدة في مجال حلول الاتصالات للمهام الحرجة، مستقبل منظومات الاتصالات الميدانية خلال مشاركتهما في معرض "جيتكس جلوبال 2026". وتركّز هذه المشاركة المشتركة على إبراز التكامل بين أنظمة الاتصالات اللاسلكية "تترا (TETRA)" وتقنيات اتصالات النطاق العريض، والدور المحوري لهذا التكامل في الارتقاء بمستويات الجاهزية التشغيلية وضمان استمرارية العمليات لدى الجهات الحكومية والقطاعات الحيوية.

وتشارك «سيبورا» ضمن جناح مؤسسة نداء، حيث ستسلّط الضوء على احتياجات فرق العمل الميدانية في مجال الاتصالات، وأهمية التكامل بين الاتصالات الصوتية عالية الموثوقية والتطبيقات القائمة على البيانات لمواكبة متطلبات العمل الميداني. كما ستتيح هذه المشاركة للجهات والمؤسسات الزائرة فرصة مناقشة احتياجاتها التشغيلية، والاطلاع على أفضل الممارسات لتطوير قدراتها في مجال الاتصالات للمهام الحيوية بما يتناسب مع طبيعة مهامها وأولوياتها التشغيلية.

وتسلّط مؤسسة نداء وشركة سيبورا خلال مشاركتهما في المعرض الضوء على أهمية إدخال خدمات الاتصالات للمهام الحرجة عبر شبكات النطاق العريض (MCX) على مراحل، مع استمرار استخدام شبكات تترا القائمة. ويتيح هذا النهج للجهات والمؤسسات تطوير منظومات اتصالاتها وفق أولوياتها التشغيلية، والاستفادة تدريجياً من تطبيقات النطاق العريض، مع الحفاظ على قيمة استثماراتها الحالية واستمرارية عملياتها خلال مراحل التطوير.

اوقال سعادة منصور جمعة بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»: «تُشكّل الاتصالات الآمنة والموثوقة والقادرة على العمل في مختلف الظروف ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والسلامة العامة، وضمان كفاءة الاستجابة لحالات الطوارئ واستمرارية الخدمات الحيوية. نحن نلتزم في مؤسسة نداء بمواصلة تطوير البنية التحتية لاتصالات المهام الحرجة في دبي، بما يواكب تطور الاحتياجات التشغيلية للجهات الحكومية والفرق العاملة في الخطوط الأمامية. ومن خلال تعاوننا مع شركائنا التقنيين، وفي مقدمتهم شركة (سيبورا)، نواصل استكشاف حلول مبتكرة تسهم في تعزيز منظومة الاتصالات للمهام الحرجة في دبي، مع الحفاظ على أعلى مستويات الموثوقية واستمرارية الاتصالات التي تتطلبها العمليات والمهام الحيوية»

من جانبه، قال نيل فوكنر، المدير العام لشركة «سيبورا»: «إن ضمان كفاءة منظومات الاتصالات للمهام الحرجة ينطلق من فهم دقيق للتحديات الفعلية التي تواجه الفرق الميدانية أثناء أداء مهامها. تجمع شراكتنا مع مؤسسة نداء بين خبراتنا الممتدة لعقود في تطوير تقنيات الاتصالات للمهام الحرجة، وخبرات المؤسسة في توفير حلول وقدرات اتصالات مصممة خصوصاً لتلبية الاحتياجات والمتطلبات الفريدة للمستخدمين في المنطقة».