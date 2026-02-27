153.5 مليار يورو إيرادات «ستيلانتيس» في 2025

أعلنت ستيلانتيس نتائجها المالية لعام 2025 الكامل، حيث بلغ صافي الإيرادات 153.5 مليار يورو، بتراجع 2% مقارنة بعام 2024، نظراً لتقلبات أسعار الصرف وانخفاض صافي الأسعار في النصف الأول من 2025، والذي تم تعويضه جزئياً من خلال النمو في حجم المبيعات وتنوع المنتجات.

وسجلت الشركة 22.3 مليار يورو صافي خسائر نتيجة رسوم بلغت 25.4 مليار يورو تتعلق بشكل أساسي بالتحول الاستراتيجي الشامل الذي نفذته الشركة لتلبية تفضيلات العملاء. وتعكس هذه الرسوم التغييرات في القوانين واللوائح التنظيمية لشركة ستيلانتيس.

وستسهم المجموعة الجديدة من المنتجات التي تطلقها ستيلانتيس في عام 2026 في تعزيز حضور الشركة في الأسواق بهدف تعزيز الأرباح. وتجسد سيارتا جيب® شيروكي ودودج تشارجر SIXPACK في أمريكا الشمالية عودة الشركة القوية إلى إنتاج فئتي SUV متوسطة الحجم والسيارات فائقة القوة بمحركات الاحتراق الداخلي، مع توقعات بزيادة النمو مع إطلاق طرازي رام 1500 HEMI® V8 وExpress. أما في أمريكا الجنوبية، فتشكل شاحنة البيك أب رام Dakota متوسطة الحجم إحدى المنتجات الأساسية التي تدعم نمو ستيلانتيس، بينما تسهم سيارتا سيتروين C5 إيركروس وجيب® كومباس الكهربائية التي تعمل بالبطارية وسيارة فيات 500 هايبرد التي تم إطلاقها أخيراً في تعزيز قدرة الشركة على تلبية احتياجات عملائها في أوروبا الموسعة.

وعادت عمليات تسليم السيارات الجديدة للعملاء للنمو في النصف الثاني من 2025

وحققت ستيلانتيس أداءً قوياً في النصف الثاني من 2025، حيث بلغ حجم الشحنات المجمعة 2.8 مليون سيارة بزيادة 277 ألف سيارة، أو11% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حيث شهدت المناطق التي تعمل فيها ستيلانتيس نمواً في حجم المبيعات.

وحققت أسواق أمريكا الشمالية المساهمة الأكبر في هذا النمو، بزيادة 231.000 سيارة، أي 39% على أساس سنوي، مستفيدة من تحسين إدارة المخزون مقارنة بمبادرة خفض المخزون في العام السابق، إلى جانب تعزيز أعمالها التجارية في المنطقة.

وارتفع صافي الإيرادات في النصف الثاني من 2025 بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

تعكس النتائج الآثار الأولية لتحسين الكفاءة التشغيلية والاستراتيجيات التجارية المدروسة وقوة محفظة العلامات التجارية التي تملكها شركة ستيلانتيس. كما حقق التركيز على إدارة الجودة نتائج مبكرة، حيث انخفض عدد المشكلات المُبلغ عنها للسيارات في الشهر الأول من طرحها بأكثر من 50% في أمريكا الشمالية وبأكثر من 30% في أوروبا الموسعة منذ بداية عام 2025.

وفي 6 فبراير 2026، أعلنت شركة ستيلانتيس عن عملية شاملة لتعديل نهج أعمالها أدت إلى تسجيل رسوم بلغت حوالي 22.2 مليار يورو للنصف الثاني من عام 2025، حيث تم استبعادها من الدخل التشغيلي المعدل للنصف الثاني من 2025، بما في ذلك مدفوعات نقدية بحوالي 6.5 مليارات يورو من المتوقع أن يتم دفعها على مدار الأعوام الأربعة المقبلة.

وتوقعت الشركة نمو صافي الإيرادات بنسبة متوسطة وانخفاض هامش الدخل التشغيلي المعدل، إلى جانب تحسن التدفقات النقدية الحرة الصناعية مقارنة بالعام السابق كما توقعت تحقيق تحسن تدريجي بين النصف الأول والنصف الثاني من العام الحالي.