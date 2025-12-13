المريخ يتحكم بمناخ الأرض

كشفت دراسة أن كوكب المريخ، على الرغم من صغر حجمه النسبي، يلعب دوراً محورياً ومفاجئاً في التحكم بالدورات المناخية الطويلة للأرض والتأثير على اختلاف فصولها.

وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة arXiv وقادها الباحث ستيفن كين، فإن جاذبية المريخ تؤثر بقوة على خصائص مدار الأرض وميل محورها عبر فترات تمتد لملايين السنين.

واستخدم الفريق البحثي نماذج حاسوبية لدراسة تأثير تغير كتلة المريخ، وأظهرت النماذج أنه عند اقتراح عدم وجود المريخ (كتلته صفر)، اختفت تماماً دورة مناخية كبرى مدتها 2.4 مليون سنة، مما يثبت أن كتلة المريخ ضرورية لحدوث هذا الرنين الجذبي الطويل الأمد الذي يؤثر على كمية أشعة الشمس التي تصل للأرض.

وتبين أن الدورة المعروفة لميل محور الأرض، التي تبلغ 41 ألف عام وتتحكم في شدة الفصول، تتغير مدتها مع تغير كتلة المريخ.

ولا تقتصر أهمية الدراسة على فهم تاريخ الأرض فقط، بل تمتد إلى البحث عن كواكب صالحة للحياة خارج المجموعة الشمسية، إذ تساعد في تقييم مدى استقرار مناخ الكواكب الشبيهة بالأرض.

وتُبرز الدراسة أن مناخ الأرض ليس نتاج علاقتها بالشمس فقط، بل هو نتاج تفاعل معقد مع جيرانها في الفضاء، مع دور غير متوقع لكوكب المريخ في صياغة قصة مناخ كوكبنا.