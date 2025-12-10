«كهرباء دبي»: مشاريع تطوير حتا تعزز التحول المستدام

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي الالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بشأن تطوير منطقة حتا بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040، وجعل حتا نموذجاً عالمياً في التناغم بين الإنسان والطبيعة.

وتسهم المشاريع التي نفذتها الهيئة في حتا في تعزيز السياحة الداخلية والاستدامة البيئية للمنطقة من خلال التوظيف الأمثل لما تملكه حتا من مقومات تاريخية وطبيعية.

واستخدمت الهيئة لتنفيذ مشاريعها مواد مستدامة ‏تندمج مع الطبيعة المحيطة وتضفي جمالاً خاصاً على جميع تفاصيل المشاريع، كما استثمرت الهيئة أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً وأماناً لتلائم العوامل الجيولوجية للمنطقة، مع مراعاة أعلى المعايير البيئية العالمية للحفاظ على محمية حتا الجبلية ولتتناغم المشاريع مع محيطها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تنسجم جهودنا في حتا مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وأجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33، في تعزيز تنافسية حتا بوصفها مركز جذب سياحياً واستثمارياً محلياً وعالمياً مع الحفاظ على تراث المدينة وطبيعتها الخلابة، وتطوير مشاريع مبتكرة تلبي احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في حتا، وتدعم مقومات السياحة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

تشكل حتا، التي صنفتها مجلة «كوندي ناست ترافيلر» الأمريكية المتخصصة في السياحة والسفر ضمن أجمل 50 بلدة في العالم، محوراً أساسياً في رحلة دبي نحو الاستدامة، حيث تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي الخطة التنموية الشاملة والمستدامة في حتا، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 من خلال تنفيذ عدد من المشاريع المتنوعة الهادفة إلى تعزيز استدامة الطاقة والمياه. ومن أبرز هذه المشاريع محطة الطاقة الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين في حتا.

ونفذت الهيئة كذلك مشروع خزان للمياه في منطقة حتا بسعة 30 مليون جالون، ومحطات الفلترة الدقيقة للمياه بنظام التقطير الدقيق (3 ملايين جالون من المياه يومياً).

ولتعزيز تنافسية حتا بوصفها إحدى أهم مناطق الجذب السياحي في دولة الإمارات، نفذت الهيئة أيضاً مشروع «شلالات حتا المستدامة» السياحي الذي يقع على منحدر السد العلوي لمحطة حتا الكهرومائية.

ويرسخ مسجد هيئة كهرباء ومياه دبي في حتا تميز دبي وريادتها في مجال التنمية الحضرية المستدامة وإنشاء بيئات حضرية مصممة لمواجهة تحديات المستقبل. وقد سجل مسجد الريان ثلاثة أرقام قياسية عالمية في مجال التصميم البيئي.