«كهرباء دبي» وسفارة إيطاليا تبحثان التعاون في الاستدامة والطاقة النظيفة

استقبل معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لورينزو فانارا سفير الجمهورية الإيطالية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وإدواردو نابولي القنصل العام للجمهورية الإيطالية في دبي.

تم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والابتكار والمبادرات التي تتماشى مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات والابتكارات الإيطالية في تقنيات الطاقة المتجددة.

ورحب معالي سعيد الطاير خلال اللقاء بالوفد الإيطالي مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا، مؤكداً على حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على التعاون والترحيب بالشركات الإيطالية والشركاء الدوليين، لتبادل الخبرات وتشجيع الابتكارات والاستفادة من أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري.

واستعرض معاليه خلال الاجتماع جهود الهيئة ومبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في دفع مسيرة الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

كما تحدث معاليه أيضاً عن استثمارات الهيئة في أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة وتقنيات الشبكات الذكية لتعزيز كفاءة الطاقة وضمان اعتمادية إمدادات الطاقة، بما في ذلك استخدام العدادات الذكية ودمج الذكاء الاصطناعي.