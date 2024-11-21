جناح الإمارات في COP29 يبحث تمكين المرأة بالعمل المناخي

دعت جلسات اليوم العاشر من مؤتمر الأطراف COP29 التي شهدها جناح الإمارات، إلى توحيد الجهود من أجل تسريع تمكين وإشراك المزيد من النساء في المفاوضات والقرارات الخاصة بالعمل المناخي، ومنحهن الأدوات اللازمة لعرض وجهات نظرهن.

وحثت جلسات الجناح التي شهدت مشاركة رؤساء منظمات دولية وصناع قرار وخبراء وأكاديميين، على اتباع أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة لدمج الثقافة في سياسات وبرامج المناخ، بهدف إرساء إطار قوي للعمل التعاوني، وتعزيز التبادل والشراكة بين الشمال والجنوب.

وسلطت فعاليات الجناح الضوء على أهمية تبني ممارسات عالمية وتطوير سياسات مبتكرة تساهم في تحسين جودة الحياة للسكان، وتعزز الاستدامة، وتحافظ في الوقت نفسه على الموارد الطبيعية والبيئية.

وفي جلسة بعنوان «تعزيز العمل المناخي الشامل: التحالف من أجل تمويل مناخي مستجيب لقضايا النوع الاجتماعي»، أوضحت رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف «COP28» أن «تأثير المناخ ليس محايداً بين الجنسين»، مشيرة إلى أن تمكين المرأة في دولة الإمارات ساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها قالت الرئيسة السابقة لإيرلندا عضوة مجموعة الحكماء والناشطة في مجال حقوق المرأة، ماري روبنسون «إن السياسات المناخية المستجيبة للنوع الاجتماعي ستسرّع العمل المناخي، فالنساء على المستوى المحلي يسرّعن التحول ويحدثن فرقاً ملموساً».

وأكد قادة عدد من المنظمات الدولية والحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الخيرية، أهمية توسيع الوصول إلى التمويل المناخي وتعزيز المساواة بين الجنسين في بناء اقتصاد مستدام وقادر على مواجهة تغيرات المناخ في المستقبل.

واستعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع شركة سبوتنيك تكنولوجيز، مشروع «التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين قابلية العيش والاستدامة في المدن».

ووصفت المهندسة نسيبة عبدالله المرزوقي، مديرة إدارة الدراسات والبحث والتطوير ورئيسة الابتكار في الوزارة، المشروع بأنه «منصة موحدة لدعم اتخاذ القرارات الحضرية من خلال توحيد المعلومات في مكان واحد» وأضافت: «يرتكز عملنا على مؤشرين رئيسيين للأداء، الاستدامة وجودة الحياة».

وأوضح أديتيا راماكريشنان من مؤسسة سبوتنيك أن هذه هي أول منصة توأمة رقمية حضرية تغطي دولة بأكملها وتقدم نسخة رقمية للبنية التحتية لدولة الإمارات تشمل المباني وأصول النقل على المستويين المحلي والاتحادي، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لتمثيل تأثير مبادرات جودة الحياة والاستدامة بصرياً.

وشهد جناح الإمارات جلسة بعنوان «إعادة تعريف التنقل في الامتداد الحضري العالمي»، أعقبها جلسة بعنوان «ابتكار المستقبل: طريق الإمارات نحو مدن مستدامة ودائرية وذكية».

ووصف بوجا غاناترا، كبير مستشاري الاستدامة في بورو هابولد، الاقتصاد الدائري بأنه نهج تحولي يهدف إلى فصل النمو الاقتصادي عن استهلاك الموارد المحدودة، فهو نظام لا تتحول فيه المواد إلى نفايات ويتم فيه تجديد الطبيعة.

واستشهدت الجلسة بالمخطط الرئيس لشركة مصدر التي أعادت تدوير أكثر من 9 ملايين قطعة بلاستيكية، ومنحتها بذلك غاية جديدة وقيمة اجتماعية.

وتطرقت جلسة تعزيز العمل المناخي في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة، إلى تأثير «دبلوماسية المناخ» في تسريع العمل المناخي، وأكدت ضرورة دمج العمل المناخي مع السياسة الخارجية للدول.

وشددت الجلسة على أن «دبلوماسية المناخ» ركيزة أساسية في مساعي حشد الجهود وتعزيز التعاون بين المنظمات والأفراد من مختلف أنحاء العالم، لاتخاذ إجراءات ملموسة تدعم العمل المناخي العالمي.

وأوضحت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، المستشارة في وزارة الخارجية، كيف كان تغير المناخ محور تركيز سياسة الوزارة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً لبناء شراكات دولية مثمرة وبناءة في مجال الاستدامة والمناخ.

وتناولت جلسة «الثقافة من أجل المناخ: ربط السياسات المناخية الوطنية والدولية» التي قدمتها وزارة الثقافة، الأبعاد الثقافية لتعزيز العمل المناخي، وأكدت أن هناك حاجة ملحّة للعمل الجماعي الشامل لمكافحة التغيّر المناخي، وأوضحت أن الثقافة ستكون قوة دافعة تشكل القيم، وتؤثر على السلوك، وتلعب دوراً رئيساًً في تعزيز حلول المناخ التحويلية.

وقدمت وزارة الطاقة والبنية التحتية عبر جلسة بعنوان «النموذج المتكامل لبناء مدارس المستقبل» لمحة عن الجهود المبذولة على مستوى دولة الإمارات لتمكين بنية تحتية متقدمة ومتطورة لبناء مدارس المستقبل.

فيما قدمت الوزارة بالتعاون مع بنك الإمارات الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، «البرنامج الوطني لقروض المنازل الخضراء» وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز البناء المستدام من خلال تمويل ميسّر وممارسات بناء صديقة للبيئة.