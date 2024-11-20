أخطار نفوق «الشعاب» تهدد الحاجز المرجاني العظيم

واجه قسم كبير من الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا أعلى وتيرة نفوق للشعاب المرجانية تُسجّل على الإطلاق، فيما يخشى العلماء أن تلقى الأجزاء الأخرى من هذا النظام البيئي المصير نفسه، بحسب دراسة نُشرت أمس الثلاثاء.

وأعلنت الدراسة التي أجراها المعهد الأسترالي لعلوم البحار على 12 شعاباً مرجانية، أنّ نسبة النفوق وصلت إلى 72%، بسبب موجة ابيضاض كبيرة تعرّض لها الحاجز المرجاني العظيم خلال هذا الصيف وإعصارين.

وفي أحد أقسام شمال الحاجز المرجاني العظيم، نفق نحو ثلث الشعاب المرجانية الصلبة، مما يمثل «أعلى وتيرة نفوق سنوية» منذ أن بدأت الحكومة بمراقبة هذه الظاهرة قبل 39 عاماً.

ويُعدّ الحاجز المرجاني العظيم الممتد على 2300 كيلومتر على طول ساحل كوينزلاند، أكبر بنية حية في العالم. ويضم تنوّعاً بيولوجياً غنياً جداً مع أكثر من 600 نوع من المرجان و1625 نوعاً من الأسماك.

لكن حلقات ابيضاض عدة حوّلت أقساماً من المرجان كانت ملوّنة ومتفتحة إلى شعاب مصفرّة وغير سليمة.

أما ظاهرة نفوق المرجان التي تُترجم بفقدان لونه، فهي ناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الماء مما يؤدي إلى هجرة الطحالب التكافلية التي تعطي المرجان لونه الزاهي.