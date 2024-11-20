أحمد بن شعفار بقائمة «فوربس» لقادة الاستدامة

اختارت «فوربس الشرق الأوسط» أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، قائداً بارزاً ضمن قائمتها لقادة الاستدامة في قطاع الطاقة والمرافق على مستوى الشرق الأوسط.

وجاء اختيار أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» ضمن 107 قادة في 12 قطاعاً، وجرى تكريمهم لمساهماتهم في دفع أجندة الاستدامة في المنطقة، وفي الإطار ذاته تصدرت الإمارات القائمة بـ54 مشاركة، تلتها السعودية ومصر وقطر، مما يؤكد التزام الدولة الراسخ بالاستدامة.

وتعد هذه الجائزة الثانية الذي يحصل عليها سعادة أحمد بن شعفار لهذا العام من «فوربس الشرق الأوسط» بعد اختياره ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط في أغسطس 2024.

وقال أحمد بن شعفار: أصبحت أنظمة تبريد المناطق، جزءاً أساسياً من أنظمة الطاقة التي تشكل أساس التنمية المستدامة والاقتصادية والحضرية، والتي تعد مثالية للمشاريع الواسعة والعالية الكثافة، مثل المناطق التجارية في وسط المدن والمطارات والجامعات والأبراج السكنية والمؤسسات التجارية وغيرها. ولفت إلى شعور العاملين في «إمباور» بالفخر كونهم يعملون في أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، مما يجعل هذا التكريم إقراراً من مؤسسة إعلامية مرموقة بجهودهم الجبارة.