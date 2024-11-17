«التغيّر المناخي» تناقش التجربة الخليجية في اعتماد المنشآت الغذائية

استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة ورشة العمل الخليجية لمناقشة تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن اعتماد المنشآت الغذائية المصدرة إلى دول المجلس.

وتعكس ورشة العمل - التي أقيمت مؤخراً في دبي – حرص دولة الإمارات على لعب دور فاعل في تعزيز الأمن الغذائي المستدام على المستويين المحلي والإقليمي من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وزيادة التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن.

كما تأتي ورشة العمل في إطار سعي وزارة التغير المناخي والبيئة نحو تحقيق تطبيق الخطط الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وذلك من خلال استعراض أفضل الممارسات الخليجية في اعتماد المنشآت الغذائية المصدرة للدولة وضمان سلامة الغذاء في بلد المنشأ والحد من تسرب الأمراض والآفات وغيرها من المخاطر عبر الحدود بواسطة الغذاء المستورد.

شارك بالورشة أعضاء الفريق الفني من الهيئات والسلطات الرقابية المسؤولة عن سلامة الغذاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى ممثلين من الجهات المعنية والسلطات المحلية المسؤولة عن سلامة الغذاء في الدولة.

ورحب مروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة في بداية الورشة بالحضور، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى من خلال استضافة مثل هذه الورش إلى تطوير آلية العمل الخاصة باعتماد المنشآت الغذائية خارج الدولة.

واتباع أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية، والمعرفة الاستباقية للتحديات، ورفع التوصيات بالحلول التي تواجه التطبيق السليم لهذه الآلية، إلى جانب الوقوف على أهم التحديات للتعامل مع الأغذية الحلال والتحقق منها في جميع مراحل السلسلة الغذائية من المزرعة وحتى المستهلك.

وقد تم خلال الورشة استعراض تجربة الدولة بشأن آليات اعتماد المنشآت الغذائية في الخارج بشكل تفصيلي من خلال ثلاثة محاور رئيسية.

المحور الأول: المنتجات ذات الأصل الحيواني، والمحور الثاني: حول آلية اعتماد منتجات الأغذية الحلال، والمحور الثالث: المتعلق باعتماد جهات تقييم المطابقة التي تلعب دوراً محورياً في التحقق من استيفاء متطلبات السلامة الغذائية. كما استمع الحضور إلى تجارب باقي دول المجلس بهذا الشأن.

وفي ختام الورشة تم تكريم المتحدثين، وفرق العمل المشاركة على حسن التعاون المستمر في تعزيز الأمن الغذائي المشترك للدول الخليجية.