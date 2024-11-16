سعيد الطاير يؤكد أهمية العمل المشترك من أجل التحوّل الأخضر

أكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الثاني للأطراف المحورية للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر «GAGE» المنعقد في مؤتمر الأطراف الـ 29 في باكو، الدور المحوري للتحالف في تعزيز مسيرة التحول الأخضر العالمي.

وأكد الاجتماع، الذي يمثل تجمعاً مهماً للدول الأعضاء في التحالف، التزام التحالف بدفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تنسيق الجهود الاقتصادية الخضراء. حضر الاجتماع محمد سعيد سلطان النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وعدد كبير من ممثلي الأطراف المحورية للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «منذ إطلاقه خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر عام 2022 في دبي، أصبح التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر منصة محورية تجمع في عضويتها حالياً 89 دولة، وتسعى نحو تعزيز التحول للاقتصاد الأخضر».

وأضاف معاليه: «لقد أرسى الاجتماع الأول للأطراف المحورية الذي عقد في يوليو 2024 قاعدة صلبة للتعاون، ونجتمع اليوم لمواصلة التقدم المحرز في ضوء اتفاق الإمارات التاريخي الذي انبثق عن مؤتمر الأطراف الـ 28 في دبي، ويواصل البناء عليه مؤتمر الأطراف الـ 29 في مدينة باكو. لقد نجح المفاوضون في «COP28» في تحقيق توافق غير مسبوق حول الركائز الرئيسية لاتفاقية باريس، وتوحيد الجهود العالمية للوفاء بالالتزامات السابقة ورفع سقف الطموحات في مجالات التكيف والتخفيف والتنفيذ. وتمحورت خطة عمل المؤتمر حول 4 ركائز رئيسية: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسبل العيش، وشمول الجميع».

وحول أهمية تسريع العمل المناخي، قال معالي الطاير: «يأتي هذا الاجتماع الثاني ليؤكد ضرورة تسريع وتيرة العمل المناخي، ودعم تطوير وتنفيذ المشاريع الخضراء على المستوى العالمي».

وحول إطلاق مجموعة جديدة من المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، قال معاليه: «أبرز ما يميز اجتماعنا يتمثل بالإعلان عن مجموعة من المشاريع الخضراء المرشحة للتمويل، والتي تقدمت بها دول أعضاء في التحالف».

إلى ذلك افتتح معالي سعيد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، جناح المنظمة في مؤتمر «COP29» في باكو، جمهورية أذربيجان. وخلال الافتتاح، أكد معاليه التزام المنظمة بتعزيز أهداف التنمية المستدامة ودعم طموحات المناخ العالمية.

كما سلط معالي سعيد الطاير، الضوء على التحول الأخضر كمحرك رئيسي للعمل المناخي وذلك خلال الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي عقدت في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين. وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية، التي حضرها عدد كبير من الوزراء من مختلف الدول، على الأهمية المحورية للتحول الأخضر في دفع مسيرة العمل المناخي الفعال، مجدداً التزام المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بتعزيز التعاون العالمي من أجل مستقبل مستدام.