«مصدر» تستكشف فرص مشاريع طاقة رياح بحرية بقدرة 3.5 جيجاوات في أذربيجان

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، توقيع مذكرة تفاهم مع كل من «سوكار جرين» وهي شركة فرعية مخصصة للمشاريع المستدامة، مملوكة بالكامل من قبل شركة النفط الوطنية في أذربيجان (سوكار)؛ وشركة «أكوا باور»؛ تهدف إلى تطوير مشاريع طاقة رياح بحرية بقدرة 3.5 جيجاوات في القسم الأذري من بحر قزوين.

ووقع مذكرة التفاهم روفشان نجف، رئيس شركة «سوكار»؛ وعبدالعزيز العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «مصدر»؛ وماركو آرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»؛ في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تمهد مذكرة التفاهم مع شركائنا الطريق نحو تسريع تحقيق أهداف ورؤية أذربيجان للطاقة النظيفة.

وقال ماركو آرتشيلي: «يسعدنا تطوير تعاوننا مع كل من «مصدر»، وشركة «سوكار» لتعزيز مصادر الطاقة النظيفة على مستوى العالم. نمتلك رؤية مشتركة لمستقبل مستدام خالٍ من الكربون، حيث تدعم هذه الشراكة طموحات أذربيجان في تحقيق صافي انبعاثات صفرية وتجسد مثالاً قوياً للتعاون في صناعتنا».

وقال روفشان نجف: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة متقدمة في رحلتنا نحو مستقبل الطاقة المستدامة.

فمن خلال الاستفادة من الخبرات المشتركة لكل من سوكار ومصدر وأكوا باور، فإننا نتطلع إلى توظيف الإمكانات الهائلة لطاقة الرياح البحرية في بحر قزوين، ودعم أهداف تحول قطاع الطاقة في أذربيجان، حيث تؤكد هذه المشاريع التزامنا بتعزيز قطاع الطاقة النظيفة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وجهودنا للمحافظة على البيئة للأجيال القادمة».

وتسهم المشاريع البحرية الجديدة في تعزيز أنشطة «مصدر» في أذربيجان وتنمية محفظة مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد، والتي تشمل محطة «كاراداغ» للطاقة الشمسية بقدرة 230 ميجاوات، ومحطة «نيفتشالا» للطاقة الشمسية بقدرة 315 ميجاوات.