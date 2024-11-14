«مجلس الطاقة» بالشارقة يناقش الخطط المستقبلية للقطاع

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الطاقة، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس دائرة النفط، الاجتماع الأول لمجلس الطاقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ورحب سموه بأعضاء المجلس، مباركاً لهم ثقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في اختيارهم لعضوية المجلس، متمنياً سموه التوفيق للمجلس في تحقيق الرؤية المستقبلية والأهداف، ووضع الحلول التي تضمن استدامة قطاع الطاقة.

وناقش المجلس أبرز الخطوات التي تحقق أهدافه ونطاق اختصاصاته لرسم الاستراتيجيات المستدامة والخطط المستقبلية في قطاع الطاقة والمياه، مؤكداً المجلس أهمية وضع الحلول المناسبة لاستخدام الطاقة البديلة والمتجددة، واستشراف مستقبل القطاع.

وشدد المجلس على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في قطاع الطاقة، الأمر الذي يسهم في دعم النمو الاقتصادي في إمارة الشارقة، من خلال تنوع مصادر الطاقة وتوفيرها بكفاءة عالية ومستدامة، إضافة إلى أهمية الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والنماذج، للاستفادة من الخبرات المتعددة.

حضر الاجتماع كل من الشيخ محمد بن أحمد القاسمي، نائب رئيس دائرة النفط، وسعيد بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ووليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، وحاتم ذياب الموسى، أمين عام مجلس الطاقة.

استقبال

من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ظهر أمس، معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وأكد سموه دور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في دعم عمل الحكومة، من خلال مناقشاته البناءة لسياسات الدوائر والهيئات الحكومية ومشروعات القوانين ورفع التوصيات والمقترحات، التي تلبي احتياجات المجتمع، وتسهم في تطوير العمل الحكومي.

وأشار سمو ولي عهد الشارقة إلى التعاون المستمر والدائم بين المجلسين التنفيذي والاستشاري، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تكامل منظومة العمل الحكومي بين المجلسين، بما يصب في مصلحة المجتمع وتحقيق رفاهيته والعيش الكريم.

حضر اللقاء أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأسماء راشد بن طليعة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأحمد حمد السويدي، الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.