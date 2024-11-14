«مصدر» تستكشف تطوير مشاريع طاقة متجددة بألبانيا

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة الطاقة الألبانية «كيش»، اتفاقية تحديد شروط تأسيس مشروع مشترك، لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرات واسعة النطاق في ألبانيا. تم التوقيع بحضور إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28» رئيس مجلس إدارة «مصدر»؛ وبليندا بالوكو، نائبة رئيس الوزراء وزيرة البنية التحتية والطاقة في ألبانيا، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 29» المنعقد في باكو بأذربيجان. ووقع الاتفاقية كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وإرالد إليزي، الرئيس التنفيذي لشركة «كيش».

يهدف هذا التعاون المشترك إلى تطوير وتشغيل مشاريع طاقة متجددة باستخدام حلول تقنية متنوعة، تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح والحلول الهجينة، مع إمكانية تطوير نظم بطاريات لتخزين الطاقة، وسيتم توريد الطاقة المُنتجة إلى السوق الألبانية، وتصديرها إلى الدول المجاورة.

تعاون

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة في الإمارات بضرورة تعزيز التعاون الدولي، بما يدعم ضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، تؤكد هذه الاتفاقية التزام الإمارات بمواصلة دورها الرائد في نشر حلول وتقنيات الطاقة النظيفة حول العالم.

وسوف نوظف خبراتنا في مجال الطاقة المتجددة، للاستفادة من الموارد الطبيعية الوفيرة في جمهورية ألبانيا، لنسهم مع شركائنا في تطوير مشاريع مجدية وبنية تحتية متطورة لطاقة المستقبل، بما يزيد حجم إنتاج أكبر قدر ممكن من الطاقة بأقل انبعاثات، وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة الاستراتيجية النوعية ستسهم بشكل فاعل في دعم تحقيق هدف «اتفاق الإمارات» التاريخي المتمثل في مضاعفة الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

من جهتها، قالت بليندا بالوكو: «تمثل الشراكة محطة مهمة في رحلة ألبانيا لتعزيز أمن واستدامة قطاع الطاقة، كما أنها تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين ألبانيا والإمارات وأهمية التعاون الدولي لبناء مستقبل أخضر ومستدام.

ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية لشركة «مصدر» ووفرة مصادر الطاقة المتجددة في ألبانيا فإننا نحقق خطوة مهمة باتجاه بلوغ أهدافنا المحلية للطاقة، وترسيخ مكانة ألبانيا كلاعب رئيسي في سوق الطاقة الأوروبية، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة وتوفير فرص اقتصادية جديدة، ودعم جهود ألبانيا لتحقيق أهداف المناخ العالمية».

حلول

وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من مكانة شركة «كيش» كمنتج رائد للطاقة في ألبانيا والخبرة العالمية لشركة «مصدر»، من أجل تطوير حلول طاقة متجددة تسهم في تسريع انتقال ألبانيا نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة.

كذلك أعلنت شركة «مصدر» عن توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة في أوزبكستان لتطوير مشروع لطاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط في منطقة مينغبولاك بأوزبكستان. وستوفر المحطة الجديدة 1000 فرصة عمل أثناء مرحلة الإنشاء و60 فرصة عمل أثناء مرحلة التشغيل.

وعند اكتمالها ستسهم المحطة في تزويد 300 ألف منزل في منطقة مينغبولاك بالطاقة النظيفة. وتعزز هذه الاتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي تربط «مصدر» مع شركائها في أوزبكستان وتمثل المرحلة الأولى من استراتيجية شاملة لإنشاء ثلاث محطات لطاقة الرياح في أوزبكستان.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن الإمارات وأوزبكستان تتشاركان في الرؤى لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تشكل الطاقة المتجددة ركيزة أساسية فيها، ويسعدنا أن تسهم هذه الشراكة بدور فاعل في تعزيز انتشار مشاريع الطاقة النظيفة الخالية من الانبعاثات في أوزبكستان وخارجها».