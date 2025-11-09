الصغار يبتكرون سيارات تعمل بالطاقة الشمسية

في أجواء يغمرها الفضول وحب الاكتشاف، خاض الأطفال الزوار لـ«معرض الشارقة الدولي للكتاب» تجربة علمية مليئة بالمعرفة خلال ورشة «السيارة الشمسية»، حيث أتاحت لهم فرصة التعرف إلى الطاقة الخضراء ومبادئ الهندسة بطريقة عملية ومبتكرة، من خلال بناء مجسمات سيارات تعمل بالطاقة الشمسية باستخدام قطع «ليغو».

وخلال الورشة قاد المشرف، عكرمة الجلجاوي، الأطفال في رحلة تعليمية شيقة، شرح خلالها كيف تتحول أشعة الشمس أو الضوء إلى طاقة كهربائية ثم إلى طاقة ميكانيكية تحرك السيارة الصغيرة، عبر تركيب لوحة شمسية على المحرك وتركيز الضوء عليها.

وأوضح الجلجاوي أن الورشة تساعد الأطفال في فهم أساسيات الطاقة المستدامة والتعرف إلى استخداماتها المتعددة من خلال التطبيق العملي، مشيراً إلى أن التجربة تثير لديهم الفضول وتدفعهم إلى طرح الأسئلة حول مصادر الطاقة وكيفية الاستفادة منها في المستقبل.

وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من طلبة المدارس الذين تراوحت أعمارهم بين 8 و12 عاماً، حيث انشغلوا بتجريب سيناريوهات مختلفة لمجسمات سياراتهم الشمسية، في أجواء من التعاون والتعلم.

وتأتي هذه الورشة ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة، ويتواصل حتى 16 نوفمبر الجاري تحت شعار «بينك وبين الكتاب»، حيث يجمع المعرض تحت مظلته برامج معرفية وتفاعلية تهدف إلى غرس حب العلم والإبداع في نفوس الأجيال الجديدة.