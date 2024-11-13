سلوك مميز لأشجار الأرز لمقاومة الرياح

كشفت باحثون من جامعة شينشو في اليابان أن أشجار الأرز الياباني تتكيف مع ضغوط الرياح في تكوينات غابات مختلفة، حيث تتأرجح بين سلوكين مميزين للتأرجح؛ ففي الرياح الأخف تتأرجح الأشجار بترددات أعلى؛ حيث تمتص الفروع الكثير من طاقة الرياح، وتحمي الجذع والجذور.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة فوريست «إيكولوجي» فإن الأشجار عند سرعات الرياح العالية تتحول إلى تأرجح أبطأ (0.2 إلى 0.5 دورة في الثانية)، حيث تتأرجح الشجرة بأكملها معاً، ولكن في هذه الحالة ينقل وضع التأرجح الأبطأ هذا القوة عبر الشجرة، مما يزيد من خطر الكسر أو الاقتلاع، وحدث الانتقال بين هذين الوضعين للتأرجح عند سرعات رياح مختلفة اعتماداً على كثافة الغابات.