«COP29».. تعهدات باستمرار العمل المناخي رغم انتخاب ترامب

استمر مؤتمر المناخ «COP29» في يومه الثاني بالعاصمة الأذربيجانية باكو، وسط تعهدات باستمرار التحرك العالمي، رغم إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفيما شددت الأمم المتحدة على ضرورة ألا تخرج الدول النامية من باكو خالية الوفاض، طمأنت واشنطن باستمرار العمل على احتواء تغير المناخ في الولايات المتحدة.

ودافع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الذي تستضيف بلاده مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP29»، عن حقوق الدول في استغلال مواردها من النفط والغاز خلال افتتاح قمة لقادة الدول المشاركة في القمة في باكو.

وقال إلهام علييف للمندوبين المشاركين في المحادثات في باكو: انقلوا عني أنني قلت إنها هبة من الله، في إشارة إلى الموارد الطبيعية بما فيها النفط والغاز بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف: لا ينبغي لوم البلدان لأنها تملكها ولا ينبغي لومها لأنها جلبتها إلى السوق، لأن السوق تحتاج إليها.

تحرك متين

وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سايمن ستيل، أمس، إن التحرك المناخي العالمي متين وسيستمر رغم إعادة انتخاب ترامب. وصرح ستيل لصحافيين في باكو: كتب العديد منكم عن الآثار المناخية للأحداث السياسية في الأسابيع الماضية.. سأكتفي بالقول إن تحركنا قوي.. إنه متين وسيستمر. وأشار ستيل إلى أن التعاون العالمي هو الطريقة الوحيدة التي تنجو بها البشرية من احترار المناخ.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الدول المتطورة المشاركة في مؤتمر «COP29» يجب أن تتوصل إلى حل بشأن المساعدات المالية التي يجب تقديمها للدول النامية لمواجهة تبعات تغير المناخ. وأوضح: يجب ألا تخرج الدول النامية من باكو خالية الوفاض.. يجب التوصل إلى اتفاق.

طمأنة

وطمأن مبعوث المناخ الأمريكي، جون بوديستا في مؤتمر صحافي، أنه حتى لو أوقفت الحكومة الفيدرالية الأمريكية في عهد دونالد ترامب التحرك المناخي مؤقتاً، فإن العمل على احتواء تغير المناخ سيستمر في الولايات المتحدة. ويفترض تالياً أن تلتزم جبهة الدول المتقدمة تقديم المزيد من الأموال للدول النامية.

وأضاف بوديستا: هذه ليست نهاية معركتنا من أجل عالم أنظف وأكثر أماناً.. إن المعركة تتجاوز الانتخابات أو الدورة الانتخابية لبلد ما. من جهتهم، تعهّد الأوروبيون مواصلة جهودهم.

ويتوقع أن يقدم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، التزاماً جديداً بالحد من الغازات المسببة لاحترار المناخ. وقال لصحافيين في باكو، أمس: من المهم جداً أن تظهر المملكة المتحدة القيادة.. مسرور بالعمل مع الرئيس ترامب، بالطبع، كما نفعل مع جميع القادة الدوليين.