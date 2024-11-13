«مصدر» تستثمر بمحطة لطاقة الرياح في كازاخستان

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركاؤها توقيع اتفاقية استثمار مع وزارة الطاقة في كازاخستان لتطوير محطة لطاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط، وذلك في خطوة مهمة تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع.

جرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف COP29 المنعقد في عاصمة أذربيجان باكو، بحضور نورلان بايبازاروف، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في كازاخستان.

ونورلان تشاوبوف، الرئيس التنفيذي لـ«سامروك كازينا» صندوق الثروة السيادي لجمهورية كازاخستان، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وقام بالتوقيع على الاتفاقية ألماسآدام ساتكالييف، وزير الطاقة في كازاخستان، وعبدالله زايد، مدير إدارة تطوير الأعمال والمشاريع في شركة «مصدر».

وتعد المحطة أول مشروع لشركة «مصدر» في كازاخستان، أكبر اقتصاد في منطقة آسيا الوسطى. وتقع المحطة في منطقة جامبيل وتضم نظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاواط ساعة.

وتقود «مصدر» تطوير المشروع بالتعاون مع شركتي «دبليو سولار»، و«كازاك غرين باور» إحدى الشركات التابعة لـ«سامروك كازينا»، صندوق الثروة السيادي لجمهورية كازاخستان، وصندوق تطوير الاستثمار في كازاخستان.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات إنشاء المحطة في الربع الأول من عام 2026، حيث ستوفر عند استكمالها طاقة لنحو 300 ألف منزل في جنوب كازاخستان، إلى جانب مساهمتها في تفادي إطلاق مليونيْ طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وقال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تعكس هذه الاتفاقية المهمة عمق العلاقات ومتانة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان الصديقة.

ويسرنا في دولة الإمارات أن ندعم كازاخستان لتحقيق أهدافها للوصول إلى الحياد المناخي وتعزيز حصة الطاقة المتجددة، ضمن مزيج الطاقة بما يتماشى مع أحد أهداف اتفاق الإمارات التاريخي المتمثل في مضاعفة الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030».

من جهته، قال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز التعاون الدولي وتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة حول العالم، يأتي هذا المشروع ليعزز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، ويؤكد التزامهما المشترك بتطوير منظومة الطاقة النظيفة ودعم العمل المناخي».

وأضاف: «يجسد مشروع محطة طاقة الرياح التي تطورها «مصدر» في جامبيل التزامنا بتحويل التعهدات إلى أفعال ودعم التقدم نحو تحقيق هدف الحياد المناخي، خاصة أن هذه المحطة ستكون عند اكتمالها إحدى أكبر المحطات من نوعها في منطقة آسيا الوسطى بقدرة 1 جيجاواط.

ونتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا لتسريع جهود التقدم والنمو، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات، بما يتماشى مع أهداف «اتفاق الإمارات» التاريخي والتي تشمل مضاعفة الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030».

وقال محمد الرمحي: «بناءً على خبرتنا الطويلة وريادتنا في تطوير مشاريع واسعة النطاق حول العالم، فنحن على ثقة من أن هذا المشروع لطاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط سيسهم في إحداث تأثير ملموس ينعكس على المناطق المحيطة به.

وإننا نتطلع إلى المضي قدماً في التعاون مع شركائنا في حكومة كازاخستان وشركة «دبليو سولار» وشركة «كازاك غرين باور» وصندوق تطوير الاستثمار في كازاخستان لتطوير هذا المشروع ورصد آثاره الإيجابية والفوائد التي سيحققها للمنطقة».