تعزيز المشاركة المجتمعية والوعي البيئي

شهدت مجموعة تدوير خلال أكتوبر الماضي العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة التي أسهمت في تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في تعزيز وعيهم البيئي وتبني مفهوم الاستدامة في كل ما يقومون به.

وكان من أبرز هذه الفعاليات المجتمعية المشاركة في مهرجان ومزاد ليوا للتمور، الذي ركز على استعراض بعض ملامح الثقافة المحلية والتفاعل مع الجمهور، حيث تأتي هذه المشاركة كخطوة جديدة تسهم فيها المجموعة في تعزيز التزامها بالتواصل مع الجمهور لتثقيفه بشأن الإدارة المسؤولة للنفايات واستخلاص قيمتها والأهمية الاقتصادية والبيئية التي تنطوي عليها إعادة التدوير.

كما تم تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة وضرورة تبني عقلية تشجع على الاستدامة لدى الجمهور، وذلك من خلال تنظيمها ورش العمل حول موضوع الإدارة المسؤولة للنفايات. وقام فريق المشاركة المجتمعية في المجموعة بتنظيم ورشة عمل مخصصة لأصحاب المزارع في منطقة الظفرة بالتعاون مع ديوان ممثل الحاكم وذلك بهدف توعيتهم بالأفكار الرئيسية حول الحلول المستدامة للتخلص من النفايات الزراعية.

وتؤمن مجموعة تدوير أن الحد من النفايات وتبني مبادئ الاستدامة تعد من أبرز الأهداف التي تسعى لتحقيقها عبر تشجيع أفراد المجتمع على تبني ممارسات صديقة للبيئة وإدراك المنافع البيئية والاقتصادية لإعادة تدوير النفايات.



من جهة أخرى، نظمت مجموعة تدوير فعالية «مدينتي أجمل» وذلك في حديقة شخبوط بالتعاون مع مركز التواجد البلدي، حيث شارك العديد من أفراد المجتمع المحلي في تنظيف الحديقة واستمتعوا بالمعارض التفاعلية التي أقيمت خلال الفعالية، كما شاركت المجموعة بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية في منتدى تحسين نوعية الحياة الأسرية، الذي يعتبر أحد التجمعات المجتمعية التي تركز على تعزيز رفاه الأسر وسلامتهم، حيث دارت المناقشات حول الصحة والتعليم والاستدامة البيئية.

بالإضافة إلى ذلك، نظمت المجموعة جلسة تعريفية للمشاركين حول الممارسات المستدامة في الحد من النفايات وإعادة التدوير وذلك في مكتب ممثل وزارة الصحة وحماية المجتمع في أبوظبي وجامعة العين، كما قامت بزيارة إلى أكثر من 13 مدرسة في أبوظبي والعين والظفرة لتوعية الطلاب حول أهمية الالتزام بمبادئ الاستدامة.