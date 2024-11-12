مجموعة تدوير تسهم في تصنيع مواد بناء مستدامة

قامت مجموعة تدوير في إطار مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول «أديبك»، بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة «إيمستيل EMSTEEL» لبحث إمكانية استخدام الوقود البديل والمواد الخام في تصنيع مواد بناء مستدامة. وتركز الاتفاقية على الاستفادة مما تنتجه مجموعة تدوير من الوقود المشتق من النفايات ومخلفات الهدم كمواد أولية للتصنيع في مصانع شركة «إيمستيل EMSTEEL»، بما في ذلك مصنع أسمنت العين.

وأكد المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، الذي وقع مذكرة التفاهم نيابة عن المجموعة أن الاتفاقية تأتي في الوقت الذي تواصل فيه المجموعة تسريع جهودها نحو مستقبل مستدام، حيث يتماشى التزامها بإزالة الكربون من هذا القطاع مع رسالتها المؤسسية في تحويل النفايات إلى موارد قيمة والنهوض بالاقتصاد الدائري. فمن خلال العمل مع المؤسسات التي تتميز بعقلية ذات بعد مستقبلي، تحرص مجموعة تدوير على تطبيق ممارسات مستدامة تعيد صياغة قطاعي التشييد والتصنيع في دولة الإمارات، وبالتالي يسهم في تمكين المجموعة بشكل أكبر من تحقيق هدفها المتمثل في تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن مكبات النفايات وإرساء معايير جديدة في الإشراف البيئي.

وتهدف الشراكة بين مجموعة تدوير وشركة «إيمستيل EMSTEEL» إلى تعزيز ممارسات البناء المستدامة من خلال تقليل النفايات المرسلة إلى مكبات النفايات، وكذلك خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز عمليات تصنيع مواد البناء المستدامة. كما تتضمن مذكرة التفاهم أيضاً إجراء دراسات جدوى وتوفير فرص أخرى لتبادل المعرفة بين الطرفين.

وباعتبارها شركة رائدة في الممارسات المستدامة، تعمل مجموعة تدوير على توسيع خدماتها محلياً ودولياً من خلال تأسيس شركات فرعية لها وعقد شراكات عالمية. كما تولي مجموعة تدوير أولوية كبيرة لدمج قيم الاقتصاد الدائري في ممارساتها في العمل كجزء من استراتيجيتها ونموها الأوسع.

إلى ذلك قام وفد من الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سيرك» بزيارة مؤخراً لمجموعة تدوير في أبوظبي للاطلاع على تجربة المجموعة في التعامل مع النفايات الطبية والخطرة، حيث شارك أعضاء من إدارة المجموعة في تقديم شرح وافٍ للممارسات المستدامة التي تقوم بها مجموعة تدوير في إدارة النفايات المتخصصة باستخدام أحدث التقنيات التي تتماشى مع أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة.

وشددت مجموعة تدوير على التزامها الثابت بتعزيز ثقافة التعلم والتطوير المستمر من خلال عقد الشراكات والتواصل مع المؤسسات والكيانات التي تعمل في ذات القطاع محلياً ودولياً مما يعزز مكانة المجموعة كشركة رائدة في مجال الاستدامة وإدارة النفايات.

وبينما تعزز المجموعة تواصلها وتفاعلها مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في قطاع إدارة النفايات، تواصل العمل على ابتكار حلول جديدة ومستدامة في إدارة النفايات والاستفادة من التجارب الغنية للشركات التي تماثل المجموعة في طريقة عملها وتفكيرها ورؤيتها للقيمة التي تحتويها هذه النفايات مما يعزز من مكانة مجموعة تدوير لتكون في طليعة الشركات التي تلعب دوراً حيوياً في دعم مبادئ الاستدامة والاقتصاد الدائري في الدولة.