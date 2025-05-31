«فنجان قهوة» صديق للبيئة في دبي

تعد حماية البيئة وتعزيز الاستدامة الحضرية، من أهم مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة من خلال تنفيذ التشريعات البيئية، ومراقبة جودة الهواء والماء، وإدارة المخلفات وإعادة تدويرها، كما تشرف الدولة على التخطيط العمراني المستدام وتشريعات المباني الخضراء، ما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة، وتظهر هذه المبادرات بصفة خاصة من خلال التزام المؤسسات القوي بالاستدامة البيئية، والتأكيد على أهمية التشريعات والسياسات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارة.

كما أطلقت مبادرة «عام الاستدامة» في الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة وتشجيع العمل الجماعي لتحقيق التنمية في جميع جوانب الحياة، وكذلك فهي تشجع الأفراد والمؤسسات على تبني عادات أكثر استدامة في مختلف جوانب حياتهم، مثل الاستهلاك المسؤول، والحفاظ على البيئة، والعمل المناخي.

من جانبها، أكدت سماح أبو عوف، رئيس مجلس إدارة فايف استيب، أن تلك الرؤى كانت السبب الرئيس وراء قرار إطلاق «فايف كافيه»، كأول علامة تجارية للقهوة في العالم، تجمع بين الاستدامة البيئية والتصميم القابل لإعادة التدوير بنسبة 100 % في مجال القهوة المستدامة على مستوى العالم، موضحة، أنه وضع معياراً جديداً في صناعة القهوة، من حيث الالتزام البيئي والاجتماعي، وكذلك التغليف المبتكر المصنوع بالكامل من مواد قابلة للتحلل، ما يقلل من البصمة الكربونية ويعزز من جهود الحفاظ على البيئة.

وأضافت: نلتزم بدعم المجتمعات الزراعية المحلية من خلال مبادرات تهدف إلى تحسين ظروف المزارعين وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، كما تسعى إلى تحقيق تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع من خلال تقديم قهوة عالية الجودة تحترم الإنسان والطبيعة.

وختمت سماح أبو عوف تصريحاتها قائلة: نرتكز «فايف كافيه» على خمس ركائز أساسية هي: المنشأ ومصدرها أغنى التربة والنكهات الاستثنائية، التحميص المتوازن لإبراز كل حبة بن بكامل خصائصها، الحرفية بدقة عالية، البيئة المجتمعية من خلال خلق مساحة للتواصل وتوارد الأفكار، يُلبي الذوق ويمنحك الصفاء والإلهام.