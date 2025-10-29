«مصدر» تطور محطتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط في السعودية

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» فوزها بتطوير محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط في منطقتي نجران وجازان بالسعودية، وذلك ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة.

وسيتم تطوير المحطتين وفق نموذج «المنتج المستقل»، حيث ستبلغ قدرة محطة نجران 1,400 ميجاواط، ومحطة الدرب الواقعة في منطقة جازان بقدرة 600 ميجاواط، وذلك وفق نظام البناء والتملك والتشغيل، كما تم توقيع اتفاقية شراء للطاقة لمدة 25 عاماً مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، ومن المتوقع أن تدخل محطة الدرب حيز التشغيل التجاري في أواخر عام 2027، ومحطة نجران خلال النصف الأول 2028.

وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تفخر «مصدر» بمساهمتها في دعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 للطاقة المتجددة.

ويمثل تطوير مشروعي نجران والدرب إضافة مهمة إلى محفظتنا الاستثمارية في المملكة، كما أنه يعكس خبرتنا الممتدة على مدى عقدين وسجلنا الحافل في تطوير وتشغيل مشاريع طاقة متجددة على مستوى المرافق في المنطقة.

ونتطلع إلى إنجاز هذين المشروعين اللذين سوف يسهمان في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بالمملكة».

وستتولى الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) إجراء الدراسات الأولية، وطرح مناقصات مشاريع إنتاج الطاقة، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع مطوري المشاريع، وقد منحت الشركة إلى الآن عقوداً لمشاريع بقدرة إجمالية تبلغ 43.2 جيجاواط، تم ربط 12.3 جيجاواط منها بالشبكة الكهربائية.