"تريندز" شريك بحثي في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي





أعلن مركز "تريندز للبحوث والاستشارات" عن مشاركته ، بصفته الشريك البحثي في النسخة الأولى من "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025"، الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة، في مركز أدنيك بمدينة العين خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو 2025.

وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ"تريندز للبحوث والاستشارات"، عن اعتزازه بأن يكون "تريندز" الشريك البحثي لهذا الحدث الرائد، الذي يمثل منصة إستراتيجية لتعزيز الحوار العلمي والابتكار الزراعي في دولة الإمارات.

وقال إن اختيار وزارة التغير المناخي والبيئة لـ "تريندز" شريكاً بحثياً يؤكد إيمانها بالبحث العلمي طريقاً للمعرفة، وتأكيداً لدور المركز المعرفي الفاعل في دعم الاستدامة، ومواجهة التحديات برؤى علمية موضوعية.

وذكر أن مشاركة "تريندز" تتمثل في جناح معرفي معزَّز بالذكاء الاصطناعي، ومساهمته في جلسات بحثية وورش عمل تسلط الضوء على مستقبل الزراعة، ودور المعرفة في تعزيز الحلول الزراعية الذكية والمستدامة.

ولفت إلى اهتمام "تريندز" بهذا المجال، حيث أصدر العديد من الدراسات التي تواكب التحولات في القطاع الزراعي، من أبرزها دراسة بعنوان "الزراعة الذكية مناخياً: حلول مبتكرة لتعزيز الأمن الغذائي في دول الخليج"، ودراسة "التحول نحو نظم الزراعة المستدامة في دولة الإمارات: التحديات والفرص"، إضافة إلى تقرير متخصص حول "البصمة الكربونية في القطاع الزراعي الخليجي وآليات خفضها"، وكتاب "أشجار القرم: كنوز بيئية مستدامة" الذي يُبرز الدور البيئي والاقتصادي الكبير لهذه الأشجار في تعزيز التنوع البيولوجي ومكافحة التغير المناخي.