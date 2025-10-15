تعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية ودعم التنقل المستدام

وقعت مجموعة سفن إكس (7X)، الرائدة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، أول شبكة وطنية مملوكة بالكامل لحكومة الإمارات لشحن المركبات الكهربائية، وذلك على هامش مشاركتهما في معرض جيتكس جلوبال 2025.

يهدف التعاون إلى تطوير ونشر وتشغيل شبكة متكاملة للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الدولة، ودعم التحول نحو أساطيل نقل صديقة للبيئة، وتعزيز حلول التنقل المستدام، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات الرامية لتسريع تبني وسائل النقل النظيفة وتحقيق أهداف الحياد المناخي 2050.

وتتضمن الشراكة دمج منصة «وين»، صندوق البريد الرقمي للدولة، بوصفه حلاً رقمياً آمناً لتعزيز تفاعل المتعاملين وتسهيل تقديم الخدمات بكفاءة عالية.

ستوفر سفن إكس (7X)، عبر شبكتها الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN) والذراع اللوجستية إي أم أكس (EMX)، بنية تحتية متطورة في مواقع استراتيجية داخل جميع الإمارات، لإنشاء محطات شحن متكاملة تدعم عمليات الميل الأخير، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتوسيع نطاق خدمات الشحن.