أوروبا تسجل أعلى انبعاثات كربونية منذ 23 عاماً

سجلت أوروبا خلال العام الجاري أعلى مستوى لانبعاثات الكربون الناجمة عن حرائق الغابات منذ بدء تسجيل القياسات قبل 23 عاماً، بإجمالي 12.9 مليون طن متري من الكربون حتى منتصف سبتمبر، وفقاً لبيانات برنامج رصد الأرض التابع للاتحاد الأوروبي "كوبرنيكوس".

وأشار تقرير البرنامج إلى أن مستوى الانبعاثات المسجل حديثاً تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 11.4 مليون طن والمسجل في عامي 2003 و2017، موضحا أن حرائق إسبانيا والبرتغال في أغسطس ساهمت بأكثر من 75% من إجمالي الانبعاثات المسجلة بسبب شدة وتأثير الحرائق في شبه الجزيرة الإيبيرية.

وأكد لورانس رويل مدير خدمة “كوبرنيكوس” لرصد الغلاف الجوي، أن أوروبا تواجه أسوأ موسم حرائق منذ عقود، مشيراً إلى أن موجات الحر المتكررة ساهمت في تفاقم الحرائق وزيادة تلوث الأوزون الأرضي.