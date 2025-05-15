«دوكاب للمعادن» تبرز أهمية تعزيز الاستدامة خلال مشاركتها بمؤتمر الألمنيوم العالمي

كما تؤكد المشاركة التزام «دوكاب للمعادن» بدعم جهود دولة الإمارات في ترسيخ ممارسات الاستدامة ضمن قطاع التصنيع على المستوى العالمي.
ومن خلال مشاركتنا، نؤكد التزام مجموعة دوكاب بدعم تطور الصناعات التحويلية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، وتبني أفضل الممارسات البيئية. لقد أثبت الألمنيوم، كمعدن خفيف وفعّال، أهميته المتزايدة في تمكين التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والبنية التحتية الذكية.
وأضاف: مع النمو المتسارع للقطاعات عالية الاستهلاك للطاقة مثل مراكز البيانات، بات من الضروري تعزيز مرونة سلاسل التوريد والتحول نحو حلول قائمة على المعادن المستدامة مثل الألمنيوم. وتشير التوقعات إلى أن سوق الألمنيوم العالمي سيشهد نمواً كبيراً، حيث يُتوقع أن يرتفع من 179.67 مليار دولار في 2024 إلى نحو 311.36 مليار دولار بحلول 2033 ما يعكس أهمية تكامل الصناعات التحويلية في تلبية الطلب المتزايد بطريقة مسؤولة ومستدامة. وتجسّد دوكاب للمعادن التزامها بالاستدامة عبر تطبيق معايير تشغيلية متقدمة، تركز على رفع كفاءة الإنتاج والحد من الانبعاثات.
ونعمل باستمرار على تطوير حلول صناعية تلبي المتطلبات البيئية العالمية وتعزز تنافسيتنا في الأسواق الدولية» وتقود «دوكاب للمعادن» مساراً تحويلياً في القطاع الصناعي في الإمارات والعالم من خلال وضع معايير عالية للمسؤولية البيئية، وتبني نهج الاستدامة في جميع عملياتها، بما في ذلك الالتزام بمعايير التجارة العادلة وتنفيذ مبادرات بيئية متقدمة، وابتكار حلول مستدامة ومتقدمة.