«كهرباء دبي» وأكاديمية «تي يو في راينلاند» تطلقان برنامجاً تدريبياً حول الاستدامة

ويعتبر برنامج «أساسيات الاستدامة» الرابع من نوعه، الذي يطلقه المركز، بالتعاون مع أكاديمية «تي يو في راينلاند»، في إطار جهود الطرفين لتطوير الكفاءات الفنية ورفع مستوى الوعي حول الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة، وقد أثمر هذا التعاون عن تخريج 163 منتسباً ضمن 8 دورات من برامج الشهادات المهنية الثلاث السابقة وهي: «محاسب انبعاثات غازات الدفيئة»، و«مصمم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكاملة»، و«إعداد مديري الاستدامة».
ويعمل المركز على تمكين المهتمين والمختصين وصقل مهاراتهم ومعارفهم، من خلال برامج شاملة، تواكب التوجهات الجديدة والتحديات المتسارعة. وتحظى البرامج المهنية، التي يطلقها المركز، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية والشركات الناشئة، بإقبال متزايد من المهتمين بتطوير خبراتهم الأكاديمية والمهنية، بما يتناسب مع المهارات المستقبلية واحتياجات سوق العمل.
وسيطلع المشاركون في البرنامج أيضاً على أبرز التحديات البيئية العالمية والنواحي الاجتماعية والاقتصادية للاستدامة، وأهداف التنمية المستدامة وكيفية تطبيق الاستدامة في المؤسسات والشركات.
وسيسلط البرنامج الضوء كذلك على الأدوات والتقنيات المستخدمة لقياس الاستدامة، واستراتيجيات مواجهة التحديات المتعلقة بالاستدامة.