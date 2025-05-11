«كهرباء دبي» وأكاديمية «تي يو في راينلاند» تطلقان برنامجاً تدريبياً حول الاستدامة

أطلق مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع أكاديمية «تي يو في راينلاند»، الدورة الأولى من البرنامج التدريبي «أساسيات الاستدامة»، لتعريف الطلاب والمهتمين بأهمية الاستدامة، وسبل تطبيقها في مختلف المجالات. ويضاف البرنامج الجديد إلى الدورات التدريبية الاحترافية التسع، التي أطلقها المركز حتى الآن، وتخرج فيها أكثر من 220 مشاركاً بشهادات معتمدة.

ويعتبر برنامج «أساسيات الاستدامة» الرابع من نوعه، الذي يطلقه المركز، بالتعاون مع أكاديمية «تي يو في راينلاند»، في إطار جهود الطرفين لتطوير الكفاءات الفنية ورفع مستوى الوعي حول الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة، وقد أثمر هذا التعاون عن تخريج 163 منتسباً ضمن 8 دورات من برامج الشهادات المهنية الثلاث السابقة وهي: «محاسب انبعاثات غازات الدفيئة»، و«مصمم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكاملة»، و«إعداد مديري الاستدامة».

يأتي برنامج «أساسيات الاستدامة» في إطار جهود الهيئة لتعزيز مكانة مركز الاستدامة والابتكار بوصفه منصة عالمية للابتكار ووجهة مثالية للمهتمين بتوسيع معارفهم وخبراتهم الفنية والعملية في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة.

ويعمل المركز على تمكين المهتمين والمختصين وصقل مهاراتهم ومعارفهم، من خلال برامج شاملة، تواكب التوجهات الجديدة والتحديات المتسارعة. وتحظى البرامج المهنية، التي يطلقها المركز، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية والشركات الناشئة، بإقبال متزايد من المهتمين بتطوير خبراتهم الأكاديمية والمهنية، بما يتناسب مع المهارات المستقبلية واحتياجات سوق العمل.

ويتيح البرنامج للمتدربين التعرف إلى مبادئ ومقاييس وأدوات الاستدامة والتوجهات المستقبلية والابتكارات في هذا الميدان، بما يمكنهم من إعداد الخطط وإطلاق المبادرات المتعلقة بالاستدامة على الصعيدين الشخصي والمهني.

وسيطلع المشاركون في البرنامج أيضاً على أبرز التحديات البيئية العالمية والنواحي الاجتماعية والاقتصادية للاستدامة، وأهداف التنمية المستدامة وكيفية تطبيق الاستدامة في المؤسسات والشركات.

وسيسلط البرنامج الضوء كذلك على الأدوات والتقنيات المستخدمة لقياس الاستدامة، واستراتيجيات مواجهة التحديات المتعلقة بالاستدامة.

يتضمن البرنامج التدريبي ورشة عمل عبر الإنترنت ودورة تدريبية يومي 19 و20 مايو الجاري، ويمكن التسجيل من خلال الرابط https://shorturl.at/7oqmh