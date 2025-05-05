مشاريع «كهرباء دبي» رافد لمسيرة التنمية المستدامة بالإمارة

سعيد الطاير:

نتبنى رؤية دبي ببناء مدينة مستقبلية مستدامة ذات بنية تحتية متقدمة ومرنة

حريصون على توظيف أحدث الأدوات الرقمية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة للارتقاء بخدماتنا

انطلاقاً من مكانتها المهمة بوصفها المزوّد الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في إمارة دبي، تمثّل هيئة كهرباء ومياه دبي شرياناً أساسياً للحياة في الإمارة وأحد الأعمدة الأساسية والركائز المحورية في بنيانها.

وتسهم الهيئة بفضل تطورها المستمر في رفد مسيرة التقدم والتنمية المستدامة في دبي بما يعزز مكانتها الرائدة على الصعيد العالمي.

وكانت الهيئة منذ تأسيسها من أبرز المساهمين في النهضة الحضارية التي شهدتها الإمارة، إذ تتلاقى أبرز إنجازات الهيئة خلال تاريخها الحافل مع أهم المحطات في مسيرة التطور الاستثنائية لدبي عبر الأعوام.

وتواظب الهيئة اليوم على أداء دورها الجوهري في تحقيق الأهداف الطموحة للإمارة من خلال مشاريعها الرائدة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة والشبكات الذكية وعلوم الفضاء والبحوث والتطوير والاستدامة، فضلاً عن تحقيقها لأعلى النتائج العالمية في مختلف مجالات عملها، بما يعزز تنافسية دبي العالمية ويرسّخ صدارتها عالمياً.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تفخر الهيئة بالدور المحوري الذي اضّطلعت به في تعزيز مسيرة التنمية الحضارية في دبي، ونبذل الجهود الحثيثة لتحقيق المستهدفات الطموحة للإمارة، وتتبنى الهيئة رؤية إمارة دبي ببناء مدينة مستقبلية مستدامة ذات بنية تحتية متقدمة ومرنة وقادرة على مواكبة جميع التغيرات وتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكانها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة، ونحرص على توظيف أحدث الأدوات الرقمية والتقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة للارتقاء بخدماتنا وعملياتنا التشغيلية وتحقيق المزيد من التقدم في مشاريعنا للطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وتعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي في مختلف المجالات.

ونحرص بفعالية على تعزيز التقدم والتطور للارتقاء بمجالات عمل المؤسسات الخدماتية ودفع عجلة التطور في قطاعات طاقة المستقبل، وأنظمة المياه، والفضاء، واستشراف وصنع المستقبل المستدام».

خدمات

وشهدت الهيئة منذ تأسيسها نقلة نوعية في خدماتها ومشاريعها، وذلك من خلال تبني مبادئ الابتكار واستشراف المستقبل والتحول الرقمي، وحرصها على توظيف أحدث التقنيات والأدوات وتطوير البنية التحتية للشبكات والكهرباء والمياه في دبي لتقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاعتمادية والتوافرية، بما يلبي توقعات المتعاملين ويضمن سعادتهم.

وحققت الهيئة خلال السنوات العشر الأخيرة نتائج تنافسية تفوقت على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية، حيث سجلت أدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم في عام 2024 بمتوسط 0.94 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً، وهي أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم، كما بلغت نسبة الفاقد في شبكة توزيع المياه 4.5 % وهي من بين الأقل عالمياً.

كما تعمل الهيئة على رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في دبي، وذلك في إطار رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، من خلال العديد من المشاريع والمبادرات الرائدة، وعلى رأسها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 7,260 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.

وتبلغ قدرة مشروعات الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها في المجمع 3,460 ميجاوات باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، في حين تبلغ القدرة الإجمالية للمشاريع قيد الإنشاء في المجمع 1,800 ميجاوات باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية.

كما أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي طورته الهيئة يعد نموذجاً رائداً للشراكات، حيث حرصت على جذب الاستثمارات في مجال الطاقة والمياه، وتعزيز الابتكار، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة.