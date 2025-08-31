قمح مبتكر مستدام ينتج سماداً طبيعياً

ابتكر علماء في الولايات المتحدة أصنافاً من القمح قادرة على إنتاج السماد الطبيعي بنفسها. وذلك حسب ما أفادت جامعة كاليفورنيا في ديفيس، إذ سيقلل الابتكار هذا، كما قال الخبراء، نسب تلوث الهواء والماء حول العالم.

ووفقاً لتقرير نشر في «روسيا اليوم»، أشار مصدر في الجامعة إلى أن إنتاج القمح يستخدم نحو 18 % من إجمالي الأسمدة النيتروجينية المنتجة عالمياً، بينما تمتص النباتات حوالي 35 - 50 % فقط من النيتروجين، وينتهي المطاف بالباقي في المسطحات المائية والغلاف الجوي، ما يسبب أضراراً بيئية كبيرة.

وقال متحدث باسم الجامعة: «ابتكر علماؤنا أصناف قمح تحفز إنتاج السماد اللازم بنفسها، ما يمهد الطريق للحد من تلوث الهواء والماء عالمياً، ويخفض نفقات المزارعين».

وأشار بيان الجامعة الخاص بإعلان هذا الابتكار إلى أن العلماء استخدموا تقنيات التعديل الوراثي لجعل النباتات تنتج كميات زائدة من مواد كيميائية معينة، والتي تتفاعل مع التربة لتنتج السماد الطبيعي.

وأوضح إدواردو بلوموالد، من قسم علوم النبات في الجامعة، أن هذا الاكتشاف يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في ضمان الأمن الغذائي من خلال زيادة إنتاجية المزارع الصغيرة، خصوصاً في أفريقيا.