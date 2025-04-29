مجلس شباب مجموعة تدوير.. تمكين الكوادر لتحقيق مستقبل مستدام

إيماناً منها بالدور المهم والمؤثر الذي يلعبه الشباب في المجتمع باعتبارهم قادة المستقبل، قامت مجموعة تدوير بتأسيس مجلس للشباب ليكونوا سفراء المجموعة الجدد الذين سيمثلون طليعة الجهود المبذولة في دعم مسيرة نموها الاستراتيجية.

وتسعى المجموعة من خلال تشكيل مجلس للشباب إلى تمكين الكوادر الشابة من ذوي العقليات المنفتحة وتزويدهم بأسس صلبة من المعرفة والتجارب والخبرات ليساهموا في تحقيق مستقبل مستدام..

إضافة إلى قيامهم بتمثيل مجموعة تدوير في كافة المحافل والفعاليات الدولية والتفاعل مع أقرانهم من الشباب لإيجاد مزيد من الحلول المبتكرة لقطاع النفايات.

وكجزء من التزام مجموعة تدوير بتمكين الشباب وتعزيز تعاونهم مع أقرانهم على المستوى الإقليمي، مثّل أعضاء مجلس الشباب مجموعة تدوير في حفل تخرج جامعة الخليج العربي.

وقام شباب المجلس خلال هذه الفعالية بإثراء المحادثات التي أجريت في الحلقات النقاشية التي عُقدت على هامش حفل التخرج حول موضوع «الاستدامة ومستقبل النفايات الخضراء».

ومن أبرز المواضيع التي ناقشوها في هذه الجلسات دور الشباب في التحول البيئي وتحقيق الاستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي، دور الابتكار والتكنولوجيا في تعزيز الإدارة المستدامة للنفايات، دور الشراكات المجتمعية والتعاون بين الشباب والمجتمع في تعزيز الاستثمار والتنمية، تحديات وفرص الإدارة المستدامة للموارد والنفايات، ودور الخريجين في تحسين إدارة النفايات.