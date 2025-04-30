مجموعة تدوير توقع مذكرة تفاهم مع «سفيكو» الصينية

تعزيزاً لشراكاتها الاستراتيجية والدولية، ومن منطلق حرصها المتواصل على دعم ممارسات الاقتصاد الدائري بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الشاملة لأبوظبي، وسعياً منها لتوفير حلول مبتكرة وقابلة للتطوير في استخلاص القيمة من النفايات ونقلها إلى دولة الإمارات، وقعت مجموعة تدوير مؤخراً مذكرة تفاهم مع مجموعة «سفيكو» SFECO الصينية لاستكشاف إمكانية بناء منشأة تصنيعية في أبوظبي لتحويل النفايات الصناعية الصلبة إلى مواد بناء خضراء.

تقنيات

ويمكّن العمل مع مجموعة «سفيكو» مجموعة تدوير من استكشاف التقنيات المتقدمة التي تدعم طموح المجموعة في تعزيز دورها القيادي الرائد في الإدارة المستدامة للنفايات الصناعية مع المساهمة في دعم النمو الأخضر داخل الدولة.

وستعمل المنشأة الجديدة باستخدام تقنيات «سفيكو» الرائدة عالمياً في مجال التمعدن والأسمنت منخفض الكربون لتحويل النفايات الصناعية إلى مواد بناء مستدامة لاستخدامات السوق المحلية.