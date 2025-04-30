مجموعة تدوير: «صفر نفايات» تعزز جهود إزالة الكربون

أصدرت مبادرة «صفر نفايات» العالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات أول تقرير لها حول سياسات التغيير يوضح الخطوات اللازمة لإزالة الكربون من قطاع النفايات الدولي. وجاء إعداد التقرير بعد عقد فعالية خاصة حول سياسة التغيير المرتبطة بمبادرة «صفر نفايات»:

الضرورة الحاسمة لإزالة الكربون من قطاع النفايات، والتي قادتها مؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي.

وشمل التقرير العديد من المواضيع مثل تعزيز الحوافز الرئيسية وراء إعادة التدوير، وفرض تسعير للكربون، والرسوم على مكبات النفايات وإنشاء قاعدة بيانات لإدارة النفايات مقرها الإمارات العربية المتحدة، كما ركز التقرير أيضاً على التوصيات المتعلقة بإزالة الكربون من القطاع التي تتمحور حول مسارات العمل الستة للمبادرة:

توسيع نطاق أطر البيانات وتوطينها وتمويل إزالة الكربون وحلول إعادة التدوير المتقدمة والنماذج التشريعية والمعايير العالمية وخرائط الطريق القطاعية لإزالة الكربون، إضافة إلى الاقتصاد السلوكي والمشاركة المجتمعية.

يعد تقرير سياسات التغيير الخاص بمبادرة «صفر نفايات» إنجازاً مهماً وعلامة فارقة في سعي مجموعة تدوير نحو إزالة الكربون من قطاع النفايات العالمي، فقد قامت المجموعة بوضع حلول قابلة للتنفيذ تمهد الطريق نحو مستقبل دائري يركز على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف من تأثير التغير المناخي.

فمن تتبع مسار النفايات بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى الحوافز المالية التي تمنح لإعادة التدوير، ويوفر التقرير خريطة طريق واضحة لتحويل إدارة النفايات إلى محرك للاستدامة والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

تضم مبادرة «صفر نفايات»، التي أطلقتها مجموعة تدوير بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، أكثر من 50 عضواً، وتهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على ممارسات إدارة النفايات المسؤولة، وإشراك أصحاب العلاقة المعنيين في جميع أنحاء العالم لإزالة الكربون من القطاع، وإطلاق الفرص المتعلقة بإعادة التدوير والمساهمة في جهود التخفيف من التغير المناخي العالمي بما يتماشى مع اتفاقية باريس.