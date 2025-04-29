مجموعة تدوير تعزز تعاونها مع «ماغما» لمعالجة النفايات الصناعية الخطرة

بينما تواصل مجموعة تدوير مسيرة نموها ودعم طموحاتها الاستراتيجية، تتعاون المجموعة بشكل وثيق مع شركاء يماثلوها في طريقة التفكير والعمل وبما يتماشى مع قيمها الأساسية، بهدف تعزيز التغيير الإيجابي في قطاع النفايات.

ومن أبرز هؤلاء الشركاء شركة «ماغما» المتخصصة بمعالجة النفايات الصناعية الخطرة التي تأسست عام 2022 بعد الاستحواذ على اثنين من الأصول الحديثة لمحطات معالجة النفايات الصناعية للمواد المشعة الخطرة والطبيعية «NORM» من شركة أدنوك للتكرير.

وتشرف شركة «ماغما» على أكبر منشأة للنفايات الخطرة في دولة الإمارات العربية المتحدة كما تُعرف بأنها أكبر منشأة لمعالجة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي. علاوة على ذلك، تتعاون الشركة مع كبار المتخصصين في القطاع وخبراء إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية.

وتدير شركة «ماغما» محرقة النفايات الوحيدة للمواد المشعة الخطرة والطبيعية في دول مجلس التعاون الخليجي وتعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.