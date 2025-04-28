بذور الفراولة إلى الفضاء

كشفت الدكتورة فيرا بيتروك، من المركز الفيدرالي السيبيري للتقنيات الحيوية الزراعية في روسيا عن تجربة علمية جديدة، تشمل إرسال بذور الفراولة إلى محطة الفضاء الدولية. وقام العلماء في نوفوسيبيرسك بتسليم شركة «روس كوسموس» بذور الفراولة الصغيرة الثمار لإرسالها إلى محطة الفضاء الدولية، وبعد عودتها من المدار، يخطط الباحثون للتأكد من قدرتها على الإنبات، حسب «تاس».

تتميز أصناف الفراولة صغيرة الثمار (Fragaria vesca) بقدرتها على الإثمار المتعدد خلال الموسم الواحد، حيث تُنتج النباتات براعم زهرية تتحول إلى ثمار بشكل متتابع طوال الفصول الدافئة.

وقالت الدكتورة بيتروك: «لقد أطلقنا هذا المشروع البحثي المبتكر بإرسال مجموعة من بذور الفراولة صغيرة الثمار إلى محطة الفضاء الدولية. بعد عودتها، سنخضعها لسلسلة من الاختبارات العلمية لدراسة تأثير الظروف الفضائية على جهاز المناعة النباتي لهذه الأصناف».