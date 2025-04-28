الذكاء الاصطناعي يدفع نمو الطلب على الطاقة المتجددة في أمريكا

قالت «نيكست إيرا للطاقة»، المشغلة لأكبر أسطول محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، إن الطاقة المتجددة ستلعب دوراً حاسماً في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال السنوات المقبلة، الناتج عن التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وإعادة توطين الصناعات. ويمتلك أسطول «نيكست إيرا» التشغيلي، البالغة قدرته 72 غيغاواط، مزيجاً من 55% طاقة متجددة، و36% غاز طبيعي، و8% طاقة نووية.

ووفقاً لرئيس الشركة ومديرها التنفيذي، جون كيتشوم، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى جميع مصادر الطاقة، لتلبية القفزة المتوقعة في الطلب، معتبراً أن الرياح والطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات، يمكن أن تشكل «جسراً» حتى دخول محطات الغاز والطاقة النووية الجديدة إلى الخدمة، بحسب موقع «أويل برايس».

وأكد كيتشوم، خلال مكالمة نتائج الربع الأول هذا الأسبوع، أن فكرة الوقود الجسري، التي طالما كانت من نصيب الغاز الطبيعي للانتقال من الفحم إلى الطاقة المتجددة، باتت تنطبق اليوم على الطاقة المتجددة نفسها.

وأوضح أن الرياح والطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات، تمثل الجسر الضروري لتلبية الطلب المتزايد، حتى يصبح الغاز الطبيعي والطاقة النووية جاهزين للعمل على نطاق واسع.

ووفقاً لتقديرات «نيكست إيرا»، ستحتاج الولايات المتحدة إلى أكثر من 450 غيغاواط من الطاقة الجديدة بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتزايد.