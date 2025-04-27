ريادة إماراتية في استثمارات الطاقة المتجددة

تعد الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال استثمارات الطاقة المتجددة، حيث تبنت رؤية طموحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنويع مصادر الطاقة، وتمثل استثمارات الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة نموذجاً رائداً للتحول نحو الاقتصاد المستدام، فمن خلال المزج بين الرؤية الاستراتيجية الواضحة والاستثمارات الضخمة والشراكات العالمية تمكنت الدولة من ترسيخ مكانتها قوة عالمية في مجال الطاقة النظيفة.

ومع استمرار تنفيذ الخطط الطموحة من المتوقع أن تحقق الإمارات أهدافها في التحول الكامل نحو الطاقة المتجددة بحلول 2050 ، مع الحفاظ على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة