«كورليو».. «ذئب» خارق وقوده الهيدروجين

كشفت شركة «كاواساكي» اليابانية، عن نموذج أولي لمركبة مستقبلية، وهي روبوت رباعي الأرجل، أطلقت عليه اسم «كورليو» (CORLEO)، يحاكي شكل الذئب.

وتم تصميمه للسير في المناطق الوعرة، وهو مزيج بين حيوان ودراجة نارية وذكاء اصطناعي. وأقيم حفل تقديمه ضمن التحضيرات لمعرض «أوساكا - كانساي إكسبو 2025».

ويعمل «كورليو» بوقود الهيدروجين، ومحرك ينتج سعة 150 سم³، ما يعكس توجه الشركة نحو تطوير وسائل نقل صديقة للبيئة.

وعلى عكس الدراجات النارية الكلاسيكية، يسير الروبوت بأربعة أرجل مستقلة، ما يمنحه ثباتاً وقدرة على المناورة في المناطق الوعرة أو الجبلية.

ويجلس السائق عليه كأنه يمتطي حصاناً، ولكنه يتحكم في سير الروبوت عبر تحريك أعضاء جسمه، حيث يستشعر الروبوت تغير مركز ثقل الراكب، ويضبط خطواته تلقائياً.